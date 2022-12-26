Дагестанский юрист добился извинений за задержание около пикета

26 декабря 2022, 19:18

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд обязал сотрудника полиции Махачкалы принести письменные извинения юристу Марату Исмаилову, который был задержан, когда проходил мимо одиночного пикета в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", коллеги редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. 24 января силовики задержали учредителя газеты "Черновик" Магди Камалова, который проводил такой пикет. Вместе с ним был задержан юрист Марат Исмаилов, который шел в Верховный суд Дагестана на процесс и проходил мимо одиночного пикета. Задержанные были доставлены в отдел полиции по Советскому району.

Марат Исмаилов остановился, чтобы поздороваться с пикетчиком, но даже не протянул руку, чтобы не нарушать правила проведения одиночных пикетов. Однако сотрудники полиции настояли на том, чтобы Исмаилов проехал в отдел полиции, рассказал "Кавказскому узлу" Магди Камалов. Исмаилов сообщил, что в отделе полиции сотрудники начали требовать от него письменных объяснений по поводу одиночного пикета, проведенного Камаловым.

Суд в Каспийске обязал сотрудника отдела полиции по Советскому району Махачкалы Якуба Караханова в письменном виде извиниться перед Маратом Исмаиловым за его незаконное задержание, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Ранее суд признал действия силовика незаконными, однако полицейский не принес извинений Исмаилову, как того требует закон "О полиции". Марат Исмаилов потребовал привлечь Караханова к ответственности, но в МВД ему сообщили, что "изложенные сведения не нашли своего подтверждения". Тогда юрист обратился в суд, пишет издание.

В случае нарушения сотрудником полиции прав и свобод граждан полиция в пределах своих полномочий принимает меры по восстановлению нарушенных прав и свобод, а также приносит извинения гражданину, права и свободы которого были нарушены сотрудником полиции, говорится в части 3 статьи 9 (Общественное доверие и поддержка граждан) Федерального закона "О полиции".

Судья Каспийского горсуда, где рассматривался иск, сослался на приказом МВД России, которым установлен порядок принесения извинений гражданину, права которого были нарушены сотрудником полиции, говорится в судебном акте, размещенном 23 декабря на сайте суда. Даты событий и адреса в опубликованном решении суда заменены условными обозначениями.

"Судом установлено, что при наличии условий для принесения извинений Исмаилову М.М. оперуполномоченным ОУР ОП по <адрес> УМВД РФ по <адрес> Карахановым Я.Н. до сих пор извинения не принесены, при том, что решение суда, которым признаны незаконным его действия, вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, тогда как в силу названного Приказа им должны были быть принесены извинения не позднее одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда", - говорится в документе.

В письменном обращении к МВД по Дагестану, а затем и в иске Марат Исмаилов просил принести ему извинения в письменном виде, эти требования суд решил удовлетворить, поскольку это "не будет противоречить приведенному выше Приказу МВД России, в котором не оговорена форма принесения извинений", сказано в судебном акте.

Суд согласился признать незаконным бездействие Караханова, "выраженное в непринесении извинений Исмаилову" и обязать его в письменной форме принести извинения, направив их по месту жительства Марата Исмаилова, говорится в решении суда.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.