Два человека задержаны на пикете в поддержку Гаджиева

24 января 2022, 14:24

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Силовики задержали учредителя газеты "Черновик" Магди Камалова, который вышел на пикет в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева. Вместе с нем в отделение был доставлен юрист Марат Исмаилов.

Как писал "Кавказский узел", в центре Махачкалы периодически проходят одиночные пикеты в поддержку журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева. Последняя акция прошла 17 января, активисты потребовали свободы для журналиста Абдулмумина Гаджиева и для политзаключенных, а также призвали Кремль дистанцироваться от протестов в Казахстане.

Учредитель "Черновика" Магди Камалов и юрист Марат Исмаилов доставлены в ОМВД по Советскому району Махачкалы, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора издания Магомед Магомедов, со ссылкой на самого Камалова.

"Он [Камалов] позвонил мне и сообщил, что его и Марата Исмаилова везут в РОВД по Советскому району [Махачкалы]",- рассказал Магомедов.

Один из родственников Абдулмумина Гаджиева, присутствовавший на месте проведения пикета подтвердил в комментарии "Кавказскому узлу", что сотрудники правоохранительных органов заявили о том, что Камалов должен проехать в отдел полиции. В тот момент Камалов вышел на одиночный пикет с плакатом "Свободу Абдулмумину Гаджиеву", рассказал очевидец.

Юрист Марат Исмаилов шёл в Верховный суд Дагестана на процесс, его задержали, когда он проходил мимо одиночного пикета, проинформировал сегодня "Черновик".

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, заявили участники онлайн-дискуссии, состоявшейся на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Более подробно о деле Гаджиева можно узнать в материале "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа опубликованы на тематической странице "Преследование активистов".