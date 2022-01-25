Полицейские запутались в причинах задержания Магди Камалова

25 января 2022, 00:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудники полиции взяли объяснения по поводу одиночных пикетов в поддержку Абдулмумина Гаджиева, в то время как изначально попросили проехать в отдел по делу о краже, сообщил задержанный на акции учредитель газеты "Черновик" Магди Камалов. Полицейские таким образом пытались сорвать пикет, считает журналист Идрис Юсупов.

Как писал "Кавказский узел", 24 января силовики задержали учредителя газеты "Черновик" Магди Камалова, который вышел на пикет в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева. Вместе с тем в отделение был доставлен юрист Марат Исмаилов.

В центре Махачкалы периодически проходят одиночные пикеты в поддержку журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева. Последняя акция прошла 17 января, активисты потребовали свободы для журналиста Абдулмумина Гаджиева и для политзаключенных, а также призвали Кремль дистанцироваться от протестов в Казахстане.

Магди Камалов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что сотрудники полиции заранее пришли к месту проведения одиночного пикета и ждали начала акции. Сотрудник полиции, подошедший к месту проведения одиночного пикета, заявил, что учредитель "Черновика" подозревается в совершении кражи, и настоятельно рекомендовал Камалову проехать с ними в один из районных отделов полиции Махачкалы, чтобы дать показания, сказал он.

"Подошёл опер и сразу начал говорить, что мне надо проехать в Советский РОВД ", - рассказал Камалов. Он пояснил, что на момент разговора с полицейским уже в течении 10 минут стоял в одиночном пикете в поддержку Гаджиева.

По словам Камалова, он пояснил сотруднику полиции, что может сам подойти в Советский РОВД после завершения пикета, однако тот настоял на немедленном прекращении акции и сказал, что журналист должен проехать в отдел вместе с ними.

Сотрудники полиции также настояли на том, чтобы и юрист Марат Исмаилов, который проходил мимо места проведения акции и остановился поздороваться с пикетчиком, проехал в отдел полиции, рассказал журналист. Камалов пояснил, что Исмаилов, поздоровавшись с ним, даже не протянул руку, чтобы не нарушать правила проведения одиночных пикетов.

"Подъехала патрульная машина, Исмаилов посоветовал не отказываться от поездки, и мы поехали в Советский РОВД", - рассказал Камалов.

После того как Камалов и Исмаилов в сопровождении полицейских приехали в ОМВД по Советскому району, сотрудник полиции повел Камалова к начальнику районного отдела.

По словам журналиста, начальник ОМВД по Советскому району напомнил ему, что журналисты в течение продолжительного времени выходят на одиночные пикеты в поддержку Гаджиева, и поинтересовался, использовали ли они все механизмы обращений в различные инстанции, предусмотренные в такой ситуации. Камалов ответил ему, что все возможные способы обращений использованы, а сами обращения становятся бесполезными ввиду "бюрократического круговорота", "когда жалоба на определенного сотрудника в итоге приходит на рассмотрение к этому же сотруднику".

Журналист рассказал, что обещал представить в полицию все копии подобных обращений и ответы на них, которые на данный момент находятся у адвоката Гаджиева Арсена Шабанова.

Учредитель "Черновика" сказал, что затем у него взяли письменные объяснения по поводу одиночного пикета, и он покинул районный отдел полиции, пробыв там не более 20 минут.

Камалов отметил, что полицейские не задавали ему вопросов по делу о краже, по поводу которой попросили его проехать в отдел. "Странно, оперативник говорил, что есть какое-то преступление, какая-то кража, поэтому надо проехать в РОВД, дать показания. По сути, начальник РОВД просто хотел уточнить, спросить, обращались ли мы (редакция "Черновика") в Генпрокуратуру... почему сразу одиночные пикеты", - привел слова Камалова "Черновик".

Юрист Марат Исмаилов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что, проходя мимо места, где проводился одиночный пикет, он поздоровался с Камаловым и успел ему сказать несколько фраз. После этого к журналисту подошёл сотрудник полиции и потребовал от Камалова проехать в отдел полиции по поводу совершенной кражи. "Я рядом стоял и спросил, есть ли зарегистрированный материал, [он ответил] все есть", - рассказал юрист.

Исмаилов сказал, что затем у него проверили документы и потребовали проехать в отдел вместе с Камаловым. Юрист рассказал, что в отделе полиции сотрудники начали требовать от него дать письменные объяснения по поводу одиночного пикета, проведенного Камаловым, однако он отказался, мотивируя свои действия статьей 51 Конституции России (о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого), после чего покинул отдел полиции.

Доставление в отдел полиции было указанием вышестоящего руководства и попыткой не допустить одиночный пикет в поддержку Гаджиева, считает дагестанский журналист Идрис Юсупов.

Ранее с акции в поддержку Гаджиева подобным образом в отдел полиции был сопровождён заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов, напомнил он. Юсупов не исключил возможности повторения произошедшего на пикете 24 января при последующих акциях в поддержку Гаджиева.

15 ноября 2021 года в отдел полиции по Советскому району Махачкалы был вынужден проехать заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. К зданию райотдела пришли правозащитники и журналисты. Активист Салим Халитов у здания полиции развернул плакат в поддержку Гаджиева, силовики завели его внутрь отделения, а Магомедова отпустили. Магомедов рассказал, что после задержания полицейские более двух часов не обращали на него внимания и лишь после того, как во дворе РОВД собрались журналисты и правозащитники, взяли у него объяснения. При этом интересовались они главным образом тем, как Магомедов добирается из дома на работу и на место проведения пикетов.

С момента ареста Гаджиева разные коллеги журналиста выходят на одиночный пикет в его поддержку, и никто из них не нарушил ни общественный порядок, ни действующее законодательство, подчеркнул он.

Тенденции по силовому пресечению акций в поддержку Абдулмумина Гаджиева нет, считает заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. Интерес силовиков к пикетчикам журналист считает инициативой отдельных сотрудников районных отделений полиции. "Вижу в этом только попытки выслужиться", - пояснил Магомедов.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, заявили участники онлайн-дискуссии, состоявшейся на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Более подробно о деле Гаджиева можно узнать в материале "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа опубликованы на тематической странице "Преследование активистов".