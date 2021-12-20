Коллеги Гаджиева провели в Махачкале пикеты в его поддержку

20 декабря 2021, 20:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дагестанские журналисты на четырех одиночных пикетах в Махачкале потребовали освободить Абдулмумина Гаджиева, заявили о необходимости прекращения арестов без доказательств и преследований журналистов, а также выступили за освобождение политических заключенных.

Как писал "Кавказский узел", в Махачкале регулярно проходят одиночные пикеты в поддержку журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева. 13 декабря журналисты Идрис Юсупов и Магди Камалов провели одиночные пикеты в центре столицы Дагестана. Они потребовали освободить Абдулмумина Гаджиева и прекратить бездоказательные аресты. Прохожие и автомобилисты выражали поддержку пикетчикам, рассказал Юсупов.

Коллеги журналиста дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева считают случаи давления на СМИ и уголовного преследования журналистов всероссийским трендом. По версии следствия, Абдулмумин Гаджиев, глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Следствие связывает их с объявленным в розыск по делу о терроризме дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун", известным как Абу Умар Саситлинский. Все трое находятся под стражей в СИЗО Ростова-на-Дону. Гаджиев настаивает на своей невиновности. На заседании суда 16 декабря представитель муфтията Дагестана Ильяс Умалатов заявил, что не подтверждает данные во время следствия показания о причастности Абу Умара Саситлинского к строительству "Школы хафизов" и об экстремистских взглядах ее учеников.

В Махачкале на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова сегодня прошли четыре одиночных пикета, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" журналист Идрис Юсупов.

Первый пикет с требованием свободы для Абдулмумина Гаджиева и прекращением его уголовного преследования провел заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов, рассказал Идрис Юсупов. Второй пикет с требованием "прекратить аресты без доказательств" провел учредитель "Черновика" Магди Камалов. Третий пикет с плакатом "Свободу политическим заключенным" провел сам Идрис Юсупов, а четвертый пикет с плакатом "Свободу журналистике" провел дагестанский журналист Мурад Мурадов.

На месте проведения пикета, помимо родственников Гаджиева, которые наблюдали за акцией, присутствовали также представители СМИ, рассказал журналист.

Журналист Мурад Мурадов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он провел одиночный пикет с призывом "Свободу журналистике", требуя прекратить преследование журналистов. "Я таким образом решил обратить внимание [на проблему] преследования журналистики", - пояснил Мурадов. Прохожие и водители проезжавших мимо автомобилей мало реагировали на акцию, и лишь несколько водителей автомобилей остановились, чтобы прочитать то, что было написано на плакате, сообщил журналист. По мнению Мурадова, давление на независимую журналистику осуществляется везде, вне зависимости от региона.

Сотрудники полиции присутствовали на месте проведения одиночных пикетов. Каких либо препятствий в проведении акций со стороны полицейских не было, сообщил заместитель главного редактора Магомед Магомедов. Правоохранители подошли к Магди Камалову в момент проведения им одиночного пикета и попросили документы, рассказал Магомедов. По его словам, реакция на одиночные пикеты со стороны водителей и прохожих "была вялая".

В Ростовском окружном военном суде продолжается допрос свидетелей обвинения по делу Абдулмумина Гаджиева, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Арсен Шабанов. Со слов Шабанова, каких-либо жалоб на содержание у Гаджиева нет. "Мы обсуждали. Он говорит, что все нормально", - объяснил Шабанов. По словам адвоката, суд также посещают представители СМИ, а защиту Гаджиева непосредственно в зале суда осуществляют два адвоката. Сам Шабанов участвует в судебном заседании по видеоконференцсвязи из Махачкалы.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, заявили участники онлайн-дискуссии, состоявшейся на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Более подробно о деле Гаджиева можно узнать в материале "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа опубликованы на тематической странице "Преследование активистов".