Пикетчики потребовали прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева

14 декабря 2021, 03:22

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Журналисты Идрис Юсупов и Магди Камалов провели одиночные пикеты в центре Махачкалы. Они потребовали освободить Абдулмумина Гаджиева и прекратить бездоказательные аресты. Прохожие и автомобилисты выражали поддержку пикетчикам, рассказал Юсупов.

Как писал "Кавказский узел", в Махачкале регулярно проходят одиночные пикеты в поддержку журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева. 6 декабря пикетчики призвали освободить его и всех политзаключенных, а также прекратить аресты без доказательств.

Коллеги журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают случаи давления на СМИ и уголовного преследования журналистов всероссийским трендом. По версии следователей, журналист дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Следствие связывает их с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун", известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Все трое находятся под стражей в СИЗО Ростова-на-Дону. Гаджиев настаивает на своей невиновности. На заседании суда 2 декабря двое засекреченных свидетелей не подтвердили причастность Гаджиева к финансированию терроризма.

13 декабря два одиночных пикета в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева прошли в центре Махачкалы на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова с 13.00 до 14.00 мск.

Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" журналист Идрис Юсупов, первый одиночный пикет с требованием освободить Абдулмумина Гаджиева и прекратить уголовное преследование в отношении него провел учредитель "Черновика" Магди Камалов. Второй одиночный пикет с требованием прекратить аресты без доказательств провел сам Идрис Юсупов.

По словам Юсупова, реакция прохожих и водителей автомобилей, проезжавших мимо пикетчиков, была положительной, многие из них останавливались и выражали поддержку инициаторам одиночных пикетов. На месте проведения одиночных пикетов присутствовали родственники Гаджиева, а также журналисты из различных республиканских и федеральных изданий. Каких-либо препятствий в проведении одиночных пикетов не было, отметил Юсупов.

Он отметил, что сотрудник полиции, пришедший к месту проведения одиночных пикетов, лишь потребовал у инициаторов акций объяснения в письменной форме, а также переписал личные данные Магди Камалова и самого Идриса Юсупова.

В "Черновике" продолжают печатать старые статьи, написанные Абдулмумином Гаджиевым, но каких-либо новых публикаций от Гаджиева, написанных им именно для издания, нет, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. Тем не менее, на сайте газеты появляются публикации Гаджиева, написанные им для социальных сетей, отметил он.