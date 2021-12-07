Пикет в защиту Гадиева. Январь 2021 года. Фото И. Капиева для "Кавказского узла"

07 декабря 2021, 01:28

Пикетчики в Махачкале поддержали Абдулмумина Гаджиева

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Участники пикетов потребовали освободить журналиста Абдулмумина Гаджиева и всех политзаключенных, а также прекратить аресты без доказательств. Силовики записали данные пикетчиков и взяли объяснения у учредителя "Черновика" Магди Камалова.

Как писал "Кавказский узел", в Махачкале регулярно проходят одиночные пикеты в поддержку журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева. 29 ноября участники пикетов потребовали освободить Гаджиева и всех политических заключенных.

Коллеги журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают случаи давления на СМИ и уголовного преследования журналистов всероссийским трендом. По версии следователей, журналист дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Следствие связывает их с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун", известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Все трое находятся под стражей в СИЗО Ростова-на-Дону. Гаджиев настаивает на своей невиновности.  На заседании суда 2 декабря двое засекреченных свидетелей не подтвердили причастность Гаджиева к финансированию терроризма.

Три одиночных пикета прошли в Махачкале на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова. Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" журналист Идрис Юсупов, первый пикет с требованием свободы для Абдулмумина Гаджиева провел учредитель "Черновика" Магди Камалов. Второй одиночный пикет с требованием прекратить аресты без доказательств провел житель Махачкалы, пришедший к месту проведения еженедельных акций, чтобы поддержать пикетчиков. Третий пикет с требованием свободы для политических заключённых провел сам журналист Идрис Юсупов. 

Каких-либо препятствий со стороны правоохранителей во время проведения одиночных пикетов не было, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" учредитель "Черновика" Магди Камалов. Он рассказал, что сотрудники правоохранительных органов записали  личные данные каждого пикетчика, а также взяли у самого Камалова письменные объяснения о причине и о цели проводимого им одиночного пикета. 

Учредитель "Черновика" также рассказал, что прохожие и водители автомобилей, положительно реагировали на одиночные пикеты и выражали поддержку их инициаторам. 

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, считают участники онлайн-дискуссии, проведенной на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева рассказывается в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Свидетель по делу Гаджиева назвал выдуманными протоколы своих допросов", "Силовик наказан за задержание Дианы Дибировой в Махачкале", "Политологи сочли неактуальным требование Халитова о прямых выборах главы Дагестана".

Автор: Магомед Ахмедов  источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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