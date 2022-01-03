Коллеги Гаджиева констатировали интерес махачкалинцев к акциям в его поддержку

03 января 2022, 21:02

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Жители Махачкалы сегодня активно интересовались темой одиночных пикетов в поддержку Абдулмумина Гаджиева, а проезжавшие мимо водители сигналили в знак солидарности, сообщили коллеги журналиста.

Как писал "Кавказский узел", в Махачкале на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева в Махачкале, неподалёку от зданий дагестанских управлений МВД и ФСБ, регулярно проходят одиночные пикеты в поддержку журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева. Сегодня прошли три таких пикета, их участниками стали учредитель «Черновика» Магди Камалов, замредактора издания Магомед Магомедов и журналист Идрис Юсупов.

Коллеги журналиста дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева считают случаи давления на СМИ и уголовного преследования журналистов всероссийским трендом. По версии следствия, Абдулмумин Гаджиев, глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Следствие связывает их с объявленным в розыск по делу о терроризме дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун", известным как Абу Умар Саситлинский. Все трое находятся под стражей в СИЗО Ростова-на-Дону. Гаджиев настаивает на своей невиновности. На заседании суда 23 декабря выступил засекреченный свидетель, который заявил, что в передаче 200 тысяч рублей, которые предназначались Саситлинскому, участвовали "человек по имени Абубакар" и Кемал Тамбиев, а о Гаджиеве он знал лишь то, что журналист "работал в газете "Черновик" и освещал религиозные и иные темы".

Позиция редакции "Черновика" по уголовному делу Абдулмумина Гаджиева остаётся прежней, и коллеги журналиста требуют прекращения уголовного преследования в отношении для него и свободы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов Он сегодня стоял с плакатом «Свободу Абдулмумину Гаджиеву».

Магомед Магомедов рассказал, что реакция на одиночные пикеты со стороны прохожих и водителей автомобилей была "отвлеченной". "Это связано, как я понимаю, с новогодними праздниками, но, тем не менее, [сегодня] регулярно сигналили водители автомобилей, выражали поддержку",- пояснил он.

Прохожие проявляли интерес к одиночным пикетам и спрашивали у участников акции, чему посвящен одиночный пикет, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", в свою очередь, учредитель "Черновика" Магди Камалов, который вышел на пикет с плакатом «Прекратите аресты без доказательств».

Сотрудники правоохранительных органов взяли у каждого пикетирующего объяснения. Каких-либо препятствий в проведении акций с их стороны не было, отметил Камалов.

«Черновик» продолжает публиковать репортажи с судебных заседаний по делу Абдулмумина Гаджиева, добавил он.

Последнее судебное заседание по делу Абдулмумина Гаджиева состоялось в Ростовском окружном военном суде 23 декабря, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат журналиста Арсен Шабанов. По его словам, следующее судебное заседание состоится 13 января. Предполагается, что на нем будет продолжен допрос свидетелей обвинения.

Шабанов отметил, что на следующем судебном заседании сам он будет непосредственно присутствовать в отличие от предыдущих судебных заседаний, в которых участвовал по видеоконференцсвязи из Махачкалы.