Дагестанские журналисты провели пикеты в поддержку Гаджиева

03 января 2022, 17:50

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Журналисты «Нового дела» и «Черновика» провели сегодня одиночные пикеты в центре Махачкалы, требуя прекратить аресты без доказательств и освободить Абдулмумина Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", в Махачкале регулярно проходят одиночные пикеты в поддержку журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева. 20 декабря прошли четыре таких пикета, за их проведением наблюдали родственники Гаджиева, а также представители СМИ.

Коллеги журналиста дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева считают случаи давления на СМИ и уголовного преследования журналистов всероссийским трендом. По версии следствия, Абдулмумин Гаджиев, глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Следствие связывает их с объявленным в розыск по делу о терроризме дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун", известным как Абу Умар Саситлинский. Все трое находятся под стражей в СИЗО Ростова-на-Дону. Гаджиев настаивает на своей невиновности. На заседании суда 23 декабря выступил засекреченный свидетель, который заявил, что в передаче 200 тысяч рублей, которые предназначались Саситлинскому, участвовали "человек по имени Абубакар" и Кемал Тамбиев, а о Гаджиеве он знал лишь то, что журналист "работал в газете "Черновик" и освещал религиозные и иные темы".

Сегодняшние пикеты, как и ранее, прошли на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева в Махачкале, неподалёку от зданий дагестанских управлений МВД и ФСБ.

Учредитель «Черновика» Магди Камалов стоял с плакатом, на котором было написано: «Прекратите аресты без доказательств». Второй одиночный пикет провёл замредактора издания Магомед Магомедов. Он держал плакат «Свободу Абдулмумину Гаджиеву». Третий одиночный пикет был посвящён требованию к властям дать свободу политзаключённым. Его провёл журналист Идрис Юсупов, пишет «Черновик».

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, заявили участники онлайн-дискуссии, состоявшейся на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Более подробно о деле Гаджиева можно узнать в материале "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа опубликованы на тематической странице "Преследование активистов".