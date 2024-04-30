30 апреля 2024, 13:28

Жители и активисты Махачкалы указали властям на проблему с обустройством улиц

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В Махачкале на ряде улиц, в том числе на Умаханова, Магомедтагирова и проспекте Имама Шамиля, необходим срочный ремонт тротуаров и дорожного покрытия, так как они сильно изношены, отметили местные жители. Активисты заявили, что запустили проект, в рамках которого будут бороться с массовой вырубкой деревьев и ямами на дорогах, а власти Дагестана отчитались, что выделили на обустройство улиц полтора миллиарда рублей.

Как информировал "Кавказский узел", 26 апреля мэр Махачкалы Юсуп Умавов отчитался, что на 22 улицах города ведется капитальный ремонт дорог. Ремонт дорог и тротуаров требуется и на других улицах, заявили в комментариях горожане.

Жители Махачкалы указали на плохое состояние дорог и тротуаров

В Махачкале много мест, где требуется срочно привести в порядок дороги и тротуары, отметила местная жительница Зумруд. В частности, она пожаловалась на плохое состояние тротуаров на улице Умаханова, пролегающего вдоль парка Ленинского Комсомола. "Очень узкий тротуар, двое людей не разойдутся. Часть его без бордюров, там часто паркуются машины, поэтому мамам с коляской приходится обходить их по проезжей части", – рассказала махачкалинка корреспонденту "Кавказского узла".

На проспекте Имама Шамиля, №24 рядом располагается женская консультация, почта и в этом месте всегда много людей. На тротуаре нет асфальтового покрытия или обычной плитки, остались огромные бетонные плиты с советских времен. Они сломаны, стоят криво, много ям. Пройти этот участок очень трудно, а с коляской вообще невозможно, пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла" другая местная жительница Мария.

Проезжая часть улиц Шамиля и Магомедтагирова в очень плохом состоянии, отметил махачкалинец Исмаил. "Дорога вся "волнами", много ям, пешеходные разметки стерты. Это самые большие улицы, их надо отремонтировать в первую очередь", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Махачкале ремонт улиц необходим, но главная проблема, с которой сейчас сталкиваются активисты – массовая вырубка деревьев, пояснила член движения "Город наш" Мадина Ибрагимова.

"Каждое преобразование территорий города – реконструкция парка или создание комфортной городской среды во дворах, начинается с обрезки, вырубки и уничтожения деревьев. Бывают случаи, когда ствол деревца заливают асфальтом. Когда жители выступают в защиту деревьев, нам отвечают: это старое, гнилое, трухлявое дерево, вместо одного дерева мы посадим 30 новых. Над деревьями высоковольтные провода, по технике безопасности должно быть определенное расстояние от кроны дерева до проводов.

Нужно, прежде, чем начинать реконструкцию парков, скверов, дворов, спрашивать горожан, нужно ли это, а если нужно, обсуждать с нами, что делать на той или иной локации. Следует провести инвентаризацию всех оставшихся в городе деревьев, пронумеровать их и назначить ответственного за каждое дерево", – сказала Ибрагимова корреспонденту "Кавказского узла".

Активисты запустили новый проект "Монитор дороги", посредством которого будут добиваться устранения на дорогах ям, выбоин, волн на покрытии, а также того, чтобы чиновники закрывали крышками открытые люки, рассказал руководитель организации "Монитор пациента и ЖКХ" Зияутдин Увайсов.

"У нас есть план по проверке всей Махачкалы, но, если есть какие-то нарушения, которые вас особенно тревожат, сделайте фото и видео, и пришлите нам с адресом", – обратился он в своем телеграм-канале к махачкалинцам.

Администрация Кировского района Махачкалы установила незаконно кофейню на территории детской площадки. По словам жителей, детскую площадку теперь демонтируют для посадки дополнительных столов для кофейни, сообщил 30 апреля в своем телеграм-канале "Спросите у Расула" блогер Расул Асад.

"Руководство кировской администрации обещало, что с дохода кофейни будет содержаться парк и детская площадка. Обращаем внимание прокурора республики Виктора Эппа на законность установки данной кофейни и демонтаж части детской площадки на детской площадке", – сказано в публикации.

Власти отчитались о выделении 1,5 миллиарда рублей на ремонт дорог

В Дагестане реализуется проект "Мой Дагестан – мои дороги". В 2024 году предполагается отремонтировать 342 улицы протяженностью 146 километров. На субсидирование ремонта муниципальной улично-дорожной сети в региональном бюджете на 2024 год выделено на эти цели около полутора миллиарда рублей, сообщил сотрудник пресс-службы Минтранса республики.

В Дагестане также проходит Всероссийское голосование по выбору новых объектов благоустройства по программе нацпроекта "Жилье и городская среда". На голосование выносятся объекты и дизайн-проекты для благоустройства и реконструкции общественных пространств, в этом году в республике предложено 60 объектов, отметил он.

"В ходе голосования жители смогут решить, как благоустроить свой населенный пункт: обновить детскую площадку, построить спортивную площадку, облагородить площадь или другое общественное пространство. На данное время, по итогам голосования, с отрывом лидирует участок в Махачкале по улице Булача, №2 до улицы Булача, №8 "д" – зеленая зона вдоль дороги. Общая площадь территории – 8700 квадратных метров, где жители просят создать аллею для пеших прогулок", – сказал сотрудник пресс-службы корреспонденту "Кавказского узла".

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Примечание:

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Автор: Олег Ионов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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