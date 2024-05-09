Жительнице Ингушетии пришлось в суде добиваться признания мужа убитым на Украине

09 мая 2024, 12:36

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Суд удовлетворил иск жительницы Назрановского района, которая потребовала объявить умершим ее мужа, проходившего службу в зоне военной операции на Украине.

Как сообщал "Кавказский узел", на 7 мая представители властей и силовики официально признали, что с начала специальной военной операции на Украине убиты не менее 3900 бойцов из СКФО и ЮФО. Наибольшее количество убитых приходилось на Дагестан.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

По данным материалов дела, супруг истицы пропал без вести в сентябре 2023 года при выполнении задач в ходе военной операции на территории Украины. Женщине известно, что в сентябре 2023 года группа из шести человек, включая ее мужа, попали под боевую атаку и с того момента о месте нахождения супруга ей ничего неизвестно, установить его место нахождения не удалось. Требование признания мужа умершим она объяснила наличием четверых совместных детей и необходимость получения пособия по потере кормильца и других выплат, сказано в решении на сайте Назрановского районного суда.

В ходе судебного разбирательства в качестве свидетеля был допрошен координатор Фонда защитника Отечества, куда истица обращалась с просьбой помочь установить местонахождение ее супруга, который отправился на СВО. Фондом направлено обращение в военную прокуратуру, которая в свою очередь направила запросы по всем базам об объявлении мужчины в розыск. Однако до настоящего времени никакой информации о нем не появилось.

При этом по данным начальника отделения кадров войсковой части, муж истицы "в результате прямого попадания снаряда в блиндаж с последующим возгоранием пропал без вести". Командир войсковой части сообщил, что вероятнее всего погиб, говорится в решении суда.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".