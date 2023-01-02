Родственницы Гаджиева отпущены из отдела полиции Махачкалы

02 января 2023, 16:38

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Силовики отпустили задержанных родственниц Абдулмумина Гаджиева, в райотделе полиции Махачкалы остаются отец журналиста и заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов, сообщила мать Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", сегодня полицейские задержали заместителя главреда "Черновика" Магомеда Магомедова, проводившего одиночный пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева. Вместе с Магомедовым была задержана и мать Абдулмумина Гаджиева. Позднее стало известно, что Магомедов находится в Советском райотделе полиции, туда же доставлены отец и тетя Абдулмумина Гаджиева.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину. Подробности дела Гаджиева приведены в материале "Кавказского узла" ""Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Силовики отпустили из отдела полиции мать и другую родственницу Абдулмумина Гаджиева, также задержанную на месте одиночного пикета Магомедова, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" мать Гаджиева.

По ее словам, к 16 мск в отделе полиции оставались отец Абдулмумина Гаджиева и Магомед Магомедов.

Напомним, коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и еженедельно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. В них регулярно участвуют заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов, учредитель издания Магди Камалов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. Пикеты вторую неделю подряд вызывают повышенное внимание силовиков, оно связано с давлением на "Черновик" и имеет целью прекратить акции, рассказал 26 декабря 2022 года учредитель издания Магди Камалов.

17 ноября 2022 года редакция "Черновика" заявила, что власти препятствуют выходу тиража печатной версии издания. Журналисты связали это с позицией главы Дагестана Сергея Меликова. Очередной тираж "Черновика" был доставлен из Ростовской области после того, как типография в Дагестане отказалась печатать газету. 24 ноября редакция "Черновика" сообщила о срыве выпуска газеты из-за отказа типографии. В связи с этим 28 ноября издание временно отказалось от выпуска печатной версии, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.