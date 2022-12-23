Севриновский привлек внимание к делу Абдулмумина Гаджиева

23 декабря 2022, 10:42

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Журналист Владимир Севриновский опубликовал свой документальный фильм "За пределы республики" об уголовном преследовании редактора дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", коллеги редактора газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. В них регулярно участвуют заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов, учредитель издания Магди Камалов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. Еженедельные пикеты привлекают все меньше внимания прохожих, это связано с тем, что жители республики больше вынуждены думать о собственных материальных и бытовых трудностях, рассказал Магди Камалов после пикетов, проведенных 12 декабря.

Документальный фильм журналиста Владимира Севриновского «За пределы республики» продолжительностью около 20 минут опубликован 22 декабря на YouTube-канале ROMB.

"Журналист дагестанского издания «Черновик» Абдулмумин Гаджиев уже больше трех лет находится в СИЗО. Его обвиняют в терроризме. [...] Вокруг Гаджиева объединились все — и соратники, которые хотят спасти его от несправедливого обвинения, и бывшие оппоненты, которые понимают, что на его месте может оказаться любой журналист, независимо от политических взглядов и вероисповедания. О том, как и за что на самом судят Абдулмумина Гаджиева и почему это дело касается каждого из нас — в фильме Владимира Севриновского", - говорится в аннотации к фильму.

ROMB позиционирует себя как "российский видеопроект на стыке журналистики и документального кино". "Мы ищем по всей стране истории, которые с одной стороны уникальны, а с другой — показательны. Они отражают социальные тренды и конфликты, характерные для России 2020-х годов. Мы не домысливаем и не даем оценок, а только приводим факты. Остальное наши герои рассказывают и показывают сами. Прямая речь человека — основной элемент всех наших фильмов", - указано в презентации проекта на его YouTube-канале, который зарегистрирован 9 января 2017 года и насчитывает 49,5 тысячи подписчиков.

История Абдулмумина Гаджиева особенно важна не потому, что это "история очередного беспредела или несправедливости", поясняет в фильме Владимир Севриновский. "Хотя она, безусловно, таковой является. Но в первую очередь потому, что эта история, не побоюсь таких громких слов, история торжества человеческого духа. Был журналист, не очень известный, занимающийся своей узкой темой в региональной газете - хорошей, но не очень популярной - и он попал в жернова, как говорится. Он был арестован по крайне надуманному обвинению", - говорит он.

В фильме излагается версия следствия по делу Гаджиева, приводятся фрагменты видеозаписи его опроса в день задержания, выступлений в суде, версия его адвоката Арсена Шабанова, кадры одиночных пикетов коллег Гаджиева и высказывания российских журналистов в его поддержку.

Также в фильме высказываются о деле Абдулмумина Гаджиева и о версии следствия главред "Черновика" Маирбек Агаев, его заместитель Магомед Магомедов, Идрис Юсупов и дагестанская журналистка и правозащитница Светлана Анохина.

В названии фильма использованы слова Магомеда Магомедова, приведенные в фильме. "Просто мы смотрим, как эти криминальные методики отрабатываются на Дагестане, а потом уходят в широкую практику уже за пределы республики: подбрасывание наркотиков, подбрасывание патронов, постановки на учет. Сейчас пошла тема с подбрасыванием по сути статей обвинения в терроризме - и все, и будете черпать кавказский опыт большой ложкой", - сказал заместитель главного редактора "Черновика".

Это произойдет не потому, что "сидит кто-то там в Кремле такой вот и думает: «А давайте-ка мы кавказскую методику перенесем на всю Россию»", пояснил журналист. "Нет, просто через кавказские эти перипетии прогоняются сотрудники [силовых структур] командированные. Они приезжают, они видят, как здесь все это происходит, как все происходило. Они здесь работают, участвуют, видят, что это здесь им можно. Они получают какой-то свой определенный негативный опыт, который они, приезжая туда - к себе домой - уже применяют у себя на практике", - говорит в фильме Магомедов.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину. Подробности дела Гаджиева можно узнать из материала "Кавказского узла" ""Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Напомним, что автор фильма Владимир Севриновский – журналист, фотограф и путешественник. В сентябре 2021 года издательство "Бослен" выпустило его книгу "Живой Дагестан" об истории и культуре республики и о ее жителях. Издатели рекомендовали использовать "Живой Дагестан" как путеводитель. В книгу вошел не весь собранный материал, поэтому возможно ее дополненное переиздание, сообщил "Кавказскому узлу" Владимир Севриновский.

"За пределы республики" – не первый фильм, подготовленный с участием Севриновского, который опубликован на YouTube-канале ROMB. В конце сентября 2020 года там же был размещен фильм "У нас такое происходит" о женском обрезании на Северном Кавказе, подготовленный журналистами Светланой Анохиной и Владимиром Севриновским. В декабре 2021 года фильм "У нас такое происходит" получил право на прокат и вошел в программу фестиваля "Артдокфест".

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