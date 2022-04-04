Фильмы о Кавказе из программы "Артдокфеста" предложены зрителям в онлайн-режиме

04 апреля 2022, 15:25

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Документальные фильмы, театральный показ которых отменен из-за срыва фестиваля "Артдокфест", с сегодняшнего дня доступны для онлайн-просмотра зрителям, купившим билеты в московский кинотеатр "Октябрь", рассказала организатор фестиваля. В списке картин три фильма о жителях Северного Кавказа, уточнила она.

Как писал "Кавказский узел", дирекция фестиваля документального кино "Артдокфест" объявила о приостановке проведения фестиваля в России после того, как 31 марта организатора фестиваля Виталия Манского облили краской у входа в кинотеатр "Октябрь" перед первыми показами. Полиция оцепила здание кинотеатра и попросила собравшихся разойтись, сославшись на сообщение о минировании. Из-за срыва открытия фестиваля был отменен и показ подготовленного Правозащитным центром "Мемориал"* фильма "Зона затопления" о жителях дагестанских сел, попавших в зону затопления Ирганайской ГЭС. Зрители, купившие билеты на фильмы, смогут их посмотреть, даже если кинотеатр вернет им деньги, заверил Манский.

Большинство фильмов из программы "Артдокфеста" будут демонстрироваться онлайн с сегодняшнего дня, но только тем, кто ранее купил билеты на сеансы в кинотеатрах, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" одна из организаторов фестиваля Екатерина Визгалова. "На сайте [фестиваля] и в Facebook** имеются ссылки на форму, которую зрители и аккредитованные [гости фестиваля] заполняют, и смогут получить с 4 апреля ссылку на просмотр выбранных [фильмов] в течение 48 часов. А сама ссылка будет активна 72 часа", - сказала она.

Аккредитованный гость может выбрать до семи фильмов для просмотра, а зрители, которые предварительно купили билеты на один из фильмов, могут получить ссылку и посмотреть фильм на онлайн-сеансе, уточнила Екатерина Визгалова.

Точное число потенциальных зрителей пока неизвестно, добавила она. "Пока собираем информацию. Есть зрители, которые на один сеанс приобретали билеты, а есть те, кто и на 20 сеансов. И всё, что сможем – покажем, так как не все авторы дали согласие на онлайн-демонстрацию, но их немного. Поэтому в случае, если кто-то пожелает посмотреть фильм, который не будет в онлайне, мы предложим замену. Пока точной информации по зрителям нет. Но, вероятно, до 1000 человек в целом смогут получить ссылки для просмотра фестивальных фильмов", - сказала Визгалова.

Она подчеркнула, что зрители могут рассчитывать на онлайн-просмотр только тех фильмов, на которые они предварительно купили билет. "Приобрести заново билеты на какой-либо фильм в настоящее время невозможно из-за общих технических проблем. О том, что может быть ситуация с затруднениями для просмотра фильмов фестиваля в кинотеатре, мы объявляли заранее. В принципе, были готовы, что весь фестиваль отменят, как это [и] случилось в этом году. Но сейчас технической возможности зрителям купить билет на искомый фильм нет, потому что платформа Artdoc.media расположена в Латвии, и из России приобрести билет нельзя. Можно купить билет [лишь] при наличии иностранной банковской карты", - пояснила организатор фестиваля.

Фильмы по кавказской тематике также будут участвовать в онлайн-показах, уточнила она, назвав картины Анны Артемьевой "В лысого не стрелять!", "У нас такое происходит" Владимира Севриновского и Светланы Анохиной и "Зона затопления" Василия Богатова и Таисии Круговых. "Но много зрителей не смогут их посмотреть. Потому что билеты успели на эти фильмы купить несколько десятков человек. Возможно, к следующему кинофестивалю удастся сделать хорошую онлайн-систему, сможем предоставить право приобрести билеты и просматривать интересующие фильмы на онлайн-сеансах", - сказала Екатерина Визгалова.

В фильме "В лысого не стрелять!" использована редкая хроника чеченских войн из частных архивов матерей, разыскивавших своих сыновей в Чечне, а также офицеров-переговорщиков из рабочей группы по обмену пленных, говорится в описании фильма на сайте Artdoc.media. "Впервые герои фильма детально рассказывают о том, на что приходилось идти, чтобы освобождать людей из плена с обеих сторон", - уточняется в публикации. Документальный фильм "У нас такое происходит" о женском обрезании на Северном Кавказе был опубликован в YouTube в конце сентября 2020 года. Помимо "Артдокфеста", фильм попал также на фестиваль "Сталкер", рассказали в декабре 2021 года "Кавказскому узлу" соавторы картины.

Напомним, дирекция "Артдокфеста" заявила 1 апреля, что "уничтожение фестиваля произошло до его открытия", поскольку организаторы "постоянно подвергались различным формам цензуры". "В этом году из программы были удалены практически все фильмы, связанные с актуальной повесткой. Цензуре подверглись даже фестивальные ролики и печатная продукция. В итоге ко дню открытия фестиваля его программа была полностью отцензурирована", - констатировала дирекция фестиваля.

В 2021 году Виталий Манский также подвергся нападению в день закрытия "Артдокфеста". Перед этим фестиваль вынужденно отменил премьерные показы двух фильмов о Кавказе. Картину "Тихий голос", посвященную судьбе чеченского гея, сняли с показа в связи с угрозами, а фильм "Доазув" ("Граница") о протестах в Ингушетии – из-за отсутствия прокатного удостоверения Минкульта.

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