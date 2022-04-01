Показ фильма о переселенцах Ирганая отменен из-за срыва кинофестиваля "Артдокфест"

01 апреля 2022, 12:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Фильм о жителях дагестанских сел, попавших в зону затопления Ирганайской ГЭС, вошел в программу фестиваля документального кино "Артдокфест", но его показ отменен из-за нападения на организатора фестиваля Виталия Манского и срыва "Артдокфеста", сообщил Правозащитный центр "Мемориал"*. Зрители, купившие билеты на фильмы, смогут их посмотреть, даже если кинотеатр вернет им деньги, заверил Манский.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта Мосгорсуд удовлетворил апелляционную жалобу на решение Пресненского суда Москвы по иску жителей дагестанских сел, попавших в зону затопления Ирганайской ГЭС. Суд обязал власти подготовить документы для выплаты им компенсаций. Решение суда стимулирует власти Дагестана ускорить решение вопроса о возмещении ущерба, указала представитель истцов, юрист Правозащитного центра «Мемориал»* Марина Агальцова.

Жители шести сел Унцукульского и Гергебильского районов, попавших в зону затопления из-за ввода Ирганайской ГЭС, с 2008 года не могут получить компенсации из-за отсутствия согласованности между республиканскими и федеральными властями. Юристы Правозащитного центра "Мемориал"* подали коллективный иск от имени 567 человек с требованием признать незаконным бездействие Минэкономразвития России, правительства и министерства энергетики Дагестана. Пять истцов умерли к моменту рассмотрения апелляционной жалобы, суд пояснил, что их родственники могут самостоятельно подать аналогичный иск.

Показ подготовленного Правозащитным центром "Мемориал"* фильма об ирганайцах «Зона затопления», запланированный на фестивале документального кино "Артдокфест", отменен из-за срыва открытия фестиваля, сообщил сегодня "Мемориал" в своем Telegram-канале "Полный ПЦ".

"Сначала заявили о минировании кинотеатра «Октябрь», а потом режиссёра Виталия Манского облили краской. Итог: фестиваль отменяется. Конец фильма. Титров не будет. Возможно, фильм можно будет посмотреть онлайн. Как появится точная информация - мы сразу об этом напишем", - говорится в сообщении, опубликованном в 10.14 мск. Обновление информации, по состоянию на 12.43 мск, не опубликовано.

Открытие кинофестиваля планировалось 31 марта, но режиссера Виталия Манского облили краской у входа в кинотеатр «Октябрь» перед первыми показами. Полиция оцепила здание кинотеатра и попросила собравшихся разойтись, сославшись на сообщение о минировании, информировал вечером того же дня "Коммерсант".

Краской Виталия Манского облил неизвестный мужчина. По словам очевидцев, перед нападением он предложили режиссеру провести фестиваль на Донбассе, уточнило издание.

Дирекция "Артдокфеста" заявляет о приостановке проведения фестиваля в России, говорится в публикации, размещенной сегодня на сайте фестиваля. "При подготовке Артдокфеста в этом году мы постоянно подвергались различным формам цензуры, связанной с текущей политической ситуацией и требованиями разных представителей властей. Но каждый раз принимали решение продолжать проводить фестиваль. В этом году из программы были удалены практически все фильмы, связанные с актуальной повесткой. Цензуре подверглись даже фестивальные ролики и печатная продукция. В итоге к дню открытия фестиваля его программа была полностью отцензурирована. Таким образом, уничтожение фестиваля произошло до его открытия. Но 31 марта его проведение все равно было сорвано", - говорится в сообщении.

Организаторы "Артдокфеста" были готовы к подобному развитию событий, рассказал Виталий Манский. "Мы адекватные люди и делаем документальное кино про реальность, мы про эту реальность все понимаем. Поэтому недели за три до фестиваля мы объявили, что в случае срыва или отмены «Артдокфеста», или отмены отдельных показов каждый зритель, купивший билет, — даже если он может получить деньги от прокатной сети обратно, — получит бесплатный доступ к этому фильму. Люди, уже купившие билеты, эти фильмы посмотрят", - приводит сегодня его слова "Медуза"**.

Организаторы даже мониторили в соцсетях группы, которые и раньше совершали на них нападения, добавил Манский. "Мы не по-детски к этому всему готовились. Нельзя сказать, что мы не ожидали такого развития событий. Но для нас было важно, что мы не сдаемся, что мы в одностороннем порядке не закрываем свой проект. Что если проект будет закрыт, то это случится по не зависящим от нас обстоятельствам, это будет не наше решение. Так и произошло", - сказал он.

Напомним, 9 апреля 2021 года Виталий Манский подвергся нападению в день закрытия "Артдокфеста". Участники нападения пришли в московский кинотеатр "Октябрь", объявив, что хотят "поговорить" с президентом фестиваля. Отыскав режиссера, который общался с иностранными журналистами, они начали задавать ему провокационные вопросы, интересуясь, в частности, почему он "обливает грязью Россию" и не показывает "хорошую сторону страны". Когда режиссер направился в отдельное помещение для интервью журналистам немецкого телеканала, на него напали.

Перед этим российский фестиваль документального кино "Артдокфест" вынужденно отменил премьерные показы двух фильмов о Кавказе. Картину "Тихий голос", посвященную судьбе чеченского гея, сняли с показа в связи с угрозами, а фильм "Доазув" ("Граница") о протестах в Ингушетии – из-за отсутствия прокатного удостоверения Минкульта.

Билеты на премьеру фильма "Тихий голос" оказались выкупленными "одномоментно одной картой" после того, как организаторы фестиваля не выполнили требование представителя Чечни снять фильм с показа, и поэтому "Артдокфест" вынужденно отменил премьерный показ картины, рассказал 5 апреля 2021 года Виталий Манский. При этом, по его данным, перед фестивалем режиссеру фильма поступили в соцсетях угрозы "лишить его голоса", как и героя его фильма.

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* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

** издание включено Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. 4 марта стало известно, что сайт "Медузы" и ряда других изданий заблокированы на территории России за распространение информации о боевых действиях на Украине.

*** 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.