Премьера фильма о чеченском гомосексуале сорвана на фестивале "Артдокфест"

05 апреля 2021, 14:43

Билеты на премьеру фильма "Тихий голос" о судьбе чеченского гея оказались выкупленными после того, как организаторы фестиваля "Артдокфест" не выполнили требование представителя Чечни снять фильм с показа, сообщил режиссер Виталий Манский.

Как писал "Кавказский узел", сегодня "Новая газета" сообщила, что организаторы фестиваля документального кино "Артдокфест" получили от мужчины, представившегося Сулиманом, требование снять с показа фильм о чеченском гее. Сулиман пригрозил "серьезными последствиями", если его требование не будет выполнено, и предложил компенсировать зрителям затраты на билеты. По его словам, фильм "нарушает права чеченцев" и задевает их менталитет, так как в Чечне "нет геев", сообщило издание, указав на сходство Сулимана с помощником депутата Госдумы и экс-министра печати Чечни Шамсаила Саралиева Сулиманом Шамаевым.

Фильм режиссера Река Валерика "Тихий голос" рассказывает о молодом спортсмене Хавадже, который занимается единоборствами. Брат спортсмена узнает о том, что он гей, и решает убить его. После этого Хавадж вынужден бежать в Бельгию.

Фестиваль "Артдокфест" вынужденно отменил премьерный показ фильма "Тихий голос", сообщил сегодня режиссер Виталий Манский на странице фестиваля "Артдокфест" в Facebook.

"Артдокфест вынужден под давлением обстоятельств отменить сегодняшний премьерный показ фильма конкурсной программы «Тихий голос»", - написал он, добавив, что вместо "Тихого голоса" будет показана картина Ксении Охапкиной «Бессмертный».

Билеты на сегодняшние показы фильма «Тихий голос», запланированные в Москве, были выкуплены "одномоментно одной картой", уточнил Виталий Манский. Он подчеркнул, что это произошло после того, как организаторы фестиваля отказались снять картину с показа.

"Вчера меня попросили подойти к представителю чеченской диаспоры, или кто он был, точно не определить. И он очень просил снять картину с показа, объясняя, что чеченец не может быть геем, и на этом основании эта картина в принципе оскорбляет весь чеченский народ. Но мы сказали, что это сделать невозможно и мы это делать не будем. И уже ночью мне поступила информация, что одномоментно одной карточкой были выкуплены все билеты на два сеанса этого фильма", - сказал представитель организаторов фестиваля.

По словам Манского, он не знает, было ли это сделано, «чтобы не допустить зрителей на фильм, потому что зрители, как правило, приходят и покупают билеты перед началом сеанса», либо стоит «ожидать каких-то не очень желательных зрителей на эти сеансы», информирует сегодня на своем сайте "Эхо Москвы".

Напомним, в июне 2020 года в США прошла премьера фильма HBO "Добро пожаловать в Чечню", снятого американским документалистом Дэвидом Франсом. Фильм рассказывает об ЛГБТ-активистах, работающих под прикрытием, чтобы помочь жителям Чечни избежать преследования за сексуальную ориентацию, получить визу и убежище. Главные герои фильма - реальные гомосексуалы, которые становятся жертвами "охоты на ведьм" в Чечне. Фильм точно раскрывает проблему преследований за сексуальную ориентацию в республике, заявил герой киноленты Максим Лапунов, который ранее был задержан в Чечне по подозрению в гомосексуальности.

Облавы на геев в Чечне в 2016-2017 годах носили волнообразный характер – первая из них длилась с декабря 2016 до февраля 2017 года, а всего известно как минимум о трех волнах задержаний с короткими перерывами, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ-сетью" и спецкором "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов – как в Чечне притесняют "тех, кого нет".

При этом чеченские и российские власти не признают преследования геев. В 2018 году глава Минюста Александр Коновалов заявил представителям ООН, что проверки информации о преследовании геев в Чечне зашли в тупик, поскольку российским властям не удалось обнаружить в республике никаких представителей ЛГБТ. В свою очередь, глава республики Рамзан Кадыров отметил, что данные о преследовании геев в Чечне основаны на выдуманных историях нарушений прав человека и "вбросах в некоторых СМИ" на эту тему.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав на геев, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".