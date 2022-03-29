Решение суда повысило шансы переселенцев Ирганая на возмещение ущерба

29 марта 2022, 16:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Решение суда в пользу жителей дагестанских сел, пострадавших от затопления Ирганайского водохранилища, стимулирует власти республики ускорить решение вопроса о возмещении ущерба, указала представитель истцов. Судебное решение дало надежду, что вопрос выплаты компенсаций сдвинется с мертвой точки, подтвердил житель села Кудутль.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта Мосгорсуд удовлетворил апелляционную жалобу на решение Пресненского суда Москвы по иску жителей дагестанских сел, попавших в зону затопления Ирганайской ГЭС. Суд обязал власти подготовить документы для выплаты им компенсаций.

Жители дагестанских сел, попавших в зону затопления из-за ввода Ирганайской ГЭС, с 2008 года не могут получить компенсации из-за отсутствия согласованности между республиканскими и федеральными властями. Юристы Правозащитного центра "Мемориал"* подали коллективный иск от имени 567 человек с требованием признать незаконным бездействие Минэкономразвития России, правительства и министерства энергетики Дагестана. В июле 2021 года Пресненский суд Москвы отклонил коллективный иск. Решение суда будет обжаловано, но оно не помешает процессу согласования выплат, заявила юрист "Мемориала"* Марина Агальцова.

Решение Мосгорсуда должно ускорить процесс возмещения ущерба, считает юрист Правозащитного центра «Мемориал»* Марина Агальцова, представляющая интересы пострадавших.

Она уточнила, что иск был подан от имени 567 человек, однако пять из них умерли к моменту рассмотрения апелляционной жалобы. "Эти люди так и не дождались компенсационных выплат. Но у них остались родственники. Мы пытались, чтобы они вступили в дело, но суд нам отказал, пояснив, что родственники могут в последующем самостоятельно подать иск в суд", - пояснила она.

Судебное решение "ставит точку в разговорах" о том, что пострадавшим не положены выплаты, подчеркнула Агальцова. "Мы этого решения ждали и наконец его получили. Теперь правительство Дагестана должно действовать пошустрее. Они действовали, но медленно. В принятом постановлении правительства Дагестана (от 30.06.2003 № 159 «Об утверждении положения о порядке выплаты компенсационных средств населению Унцукульского района, переселяемому на новое место жительства в связи с затоплением Ирганайского водохранилища» - прим. «Кавказского узла») сроки не обозначены, это и позволяло им затягивать процесс. Но во всем должна быть мера. Если правительство Дагестана не примет самостоятельно новый документ, в котором будут обозначены сроки, то мы обжалуем этот нормативный акт правительства республики", - отметила она.

По словам представителя истцов, в 2021 году была подсчитана примерная стоимость всех выплат и затрат на строительство, которая составила около 14 миллиардов рублей. "Это не только компенсационные выплаты населению, но и расходы на другие мероприятия – строительство социальных и промышленных объектов. Сумма эта неокончательная, должна быть дополнительная оценка, когда будут сформированы все документы. На их основе должна быть подготовлена бюджетная заявка и направлена на рассмотрение в Государственную думу», - пояснила адвокат. По ее словам, это все необходимо сделать в 2022 году, чтобы со следующего начались выплаты.

Марина Агальцова пояснила, что подготовила график, чтобы наглядно продемонстрировать суду бездействие властей. "Суд на этот график среагировал. После заседания я хотела сфотографироваться с этим плакатом со своими шестью доверителями, которые приехали на процесс в Москву, перед зданием Мосгорсуда. Но, как только мы раскрыли плакат, к нам подошел сотрудник Росгвардии, который стал требовать убрать плакат", - рассказала она.

После заседания Мосгорсуда истцы хотели сфотографироваться с плакатом, который принесла их представитель, но полиция не позволила этого сделать, сообщил 25 марта "Мемориал"*.

Плакат был свернут, но вслед за росгвардейцем к ним подошел «целый отряд сотрудников полиции», сообщила Марина Агальцова. "Мы просто хотели сфотографироваться с плакатом. Но полицейские начали убеждать, что пикет у суда проводить запрещено. Я пыталась объяснить, что пикеты проводятся с целью оказания влияния на госорганы, а нам это не нужно, так как процесс мы уже выиграли, влияния ни на кого оказывать мы уже не собираемся. Но полицейские продолжали настаивать, чтобы мы больше так не делали", - рассказала она.

Среди истцов, присутствовавших на заседании 25 марта, был житель селения Кудутль Гергебильского района Гамзат Магомедов. Он рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что обратиться в суд жителям советовал один из представителей властей Дагестана. "На одной из встреч с представителем власти он посоветовал обратиться с заявлением в суд. Он пояснил, что без этого навряд ли что-то серьезно продвинется, потому что не все [в правительстве] считают, что нам положены эти выплаты. Теперь решение суда у нас есть, и сомнений ни у кого не должно остаться", - сообщил Гамзат Магомедов.

возмещения ущерба от строительства Ирганайской ГЭС потребовали в 2008 году жители шести сел Дагестана - кроме Ирганая, в зону затопления попали села Унцукуль, Зирани, Майданское, Аракани Унцукульского района и село Кудутль Гергебильского района.

По словам Магомедова, в результате наполнения водохранилища под водой оказалась почти четверть земель, принадлежавших жителям села Кудутль. "Первоначально, еще в 1998 году, Ирганайское водохранилище планировалось поднять до уровня 535 метров, в этом случае наши земли не попадали в зону затопления. Но уже в 2007-м нам сообщили, что часть наших земель пойдет под воду, так как уровень поднимут до 547 метров. Нам обещали возместить весь причиненный ущерб. В итоге под водой оказалось восемь гектаров наших земель, этот участок находится в хвостовой части водохранилища", - рассказал Магомедов.

В тоге жители лишились фруктовых садов и части строений, добавил он. "Под воду ушла долина, в которой жители выращивали фрукты. Больше всего, конечно, пострадали ирганайцы, унцукульцы. У них ничего не осталось. Именно в этой долине росли фрукты, в основном абрикосы. Это уникальное место, благоприятная местность, в километре от этого уже нет таких садов. Но нам ничего не выплачивали. Вначале все шло активно, проводились земельные работы, [приезжали] геодезисты, собирался материал. Но потом весь этот процесс приостановили, а при Рамазане Абдулатипове (глава Дагестана в 2013-2017 годах. – Прим. «Кавказского узла») полностью прекратили. Электростанция вырабатывает электричество, «РусГидро» зарабатывает, а мы остаемся без компенсаций, даже льгот на электроэнергию у нас нет. Сколько лет мы говорим об этом, добиваемся, но нас не слышали и не видели", - посетовал сельчанин.

Напомним, после введения в строй Ирганайской ГЭС (филиал ОАО "Русгидро") под воду ушли сады местных жителей с урожаем, дома и сельхозугодья. Жители сел Унцукульского и Гергебильского районов, чьи хозяйства попали в зону затопления, неоднократно проводили акции с требованием выплаты компенсаций. В июне 2020 года они обратились к Владимиру Васильеву, который на тот момент был главой республики, с требованием выплаты 9,5 миллиарда рублей компенсации за ущерб.

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