Суд встал на сторону переселенцев Ирганая

25 марта 2022, 15:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мосгорсуд удовлетворил иск жителей дагестанских сел, попавших в зону затопления Ирганайской ГЭС, и обязал власти власти в разумные сроки подготовить документы для выплаты компенсаций, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал"*.

Как писал "Кавказский узел", жители дагестанских сел, попавших в зону затопления из-за ввода Ирганайской ГЭС, с 2008 года не могут получить компенсации. Проблемы с выплатами возникли из-за отсутствия согласованности между республиканскими и федеральными властями. Юристы правозащитного центра "Мемориал"*, подали коллективный иск от имени 567 человек с требованием признать незаконным бездействие Минэкономразвития России, правительства и Министерства энергетики Дагестана. В январе 2021 года жители дагестанских сел подали кассационную жалобу в Верховный суд России с требованием выплатить им компенсации.В июле 2021 года Пресненский суд Москвы отклонил коллективный иск ирганайцев, просивших признать незаконным бездействие Минэкономразвития России, правительства и Министерства энергетики Дагестана. Решение суда будет обжаловано, но оно не помешает процессу согласования выплат, объяснила юрист Марина Агальцова.

Строительство Ирганайской ГЭС (филиал ОАО "Русгидро") началось в 80-х годах, а закончилось в 2008 году, и после ее введения в строй под воду ушли сады местных жителей с урожаем, дома, сельхозугодья. Жители сел, попавших в зону затопления, неоднократно проводили акции с требованием выплаты компенсаций. В июне 2020 года жители сел Унцукульского и Гергебильского районов Дагестана, пострадавшие от строительства Ирганайской ГЭС, обратились к Владимиру Васильеву, который на тот момент был главой республики, с требованием выплаты 9,5 миллиарда рублей компенсации за ущерб.

Московский городской суд удовлетворил сегодня апелляцию 562 жителей Дагестана (ранее иск подавалася от имени 567 человек - Прим. "Кавказского узла"), пострадавших от затопления при строительстве ГЭС и до сих пор не получивших компенсацию. По решению суда власти должны будут в разумные сроки подготовить документы для положенных выплат, сообщил сегодня "Правозащитный центр "Мемориал"*

Суд обязал устранить бездействие ведомств по назначению компенсацию. пояснила брист Правозащитного центра "Мемориал" Марина Агальцова, представлявшая "Региональный ведомства должны подготовить документы в разумные сроки. Теперь есть решение, которое обязывает их действовать, и это для них основание. Мы не получили деньги, и не получим по этому решению, но возложена ответственность и необходимость выполнить свои обязательства", - приводятся ее слова в пресс-релизе организации.



Марина Агальцова принесла на судебное заседание плакат, где расписала бездействие властей. После окончания суда доверители хотели с ним сфотографироваться, но полиция не позволила этого сделать, указано в сообщении.

Напомним, садоводство было для жителей Унцукульского района основным источником доходов. Строительство Ирганайской ГЭС и затопление более 400 гектаров садов и жилых кварталов водами Ирганайского водохранилища нанесли садоводству и сложившемуся в районе укладу жизни серьезный удар: основную часть садов затопили, а оставшиеся сады поразили грибковые заболевания. Кроме того, в селах Гимры, Унцукуль, Ирганай, Балахани и Майданское возникла острая нехватка территории для строительства новых домов: молодым семьям негде построить себе отдельное жилье, говорится в статье социолога Дениса Соколова "Затопленный мир койсубулинцев: Электричество в обмен на абрикосы", опубликованной в 2012 году в сборнике "Общество как объект и субъект власти. Очерки политической антропологии Кавказа".

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