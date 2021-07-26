Суд отказал в удовлетворении иска жителей Дагестана об Ирганайской ГЭС

26 июля 2021, 20:28

Пресненский суд Москвы отклонил коллективный иск жителей Дагестана, попавших в зону затопления из-за ввода в действие Ирганайской ГЭС и просивших признать незаконным бездействие Минэкономразвития России, правительства и Министерства энергетики Дагестана. Решение суда будет обжаловано, но оно не помешает процессу согласования выплат, объяснила юрист Марина Агальцова.

Как писал "Кавказский узел", жители дагестанских сел, попавших в зону затопления из-за ввода Ирганайской ГЭС, уже 12 лет не могут получить компенсации. Проблемы с выплатами возникли из-за отсутствия согласованности между республиканскими и федеральными властями, отметили в ноябре 2020 года юристы правозащитного центра "Мемориал"*, подавшие иск с требованием признать бездействие властей незаконным. С иском к Минэкономразвития России и правительству Дагестана обратились 567 человек. В январе жители дагестанских сел подали кассационную жалобу в Верховный суд России с требованием выплатить им компенсации. Заместитель главы правительства Дагестана в апреле указал, что 1151 семья имеет право на компенсации за изъятие индивидуальных жилых домов при строительстве ГЭС.

Строительство Ирганайской ГЭС (филиал ОАО "Русгидро") началось в 80-х годах, а закончилось в 2008 году, и после ее введения в строй под воду ушли сады местных жителей с урожаем, дома, сельхозугодья. Жители сел, попавших в зону затопления, неоднократно проводили акции с требованием выплаты компенсаций. В июне 2020 года жители сел Унцукульского и Гергебильского районов Дагестана, пострадавшие от строительства Ирганайской ГЭС, обратились к Владимиру Васильеву, который на тот момент был главой республики, с требованием выплаты 9,5 миллиарда рублей компенсации за ущерб.

Пресненский суд Москвы вынес сегодня решение по иску 567 жителей Дагестана, дома которых попали в зону затопления Ирганайской ГЭС. На заседании суда не присутствовали представители правительства Дагестана. В присланных до заседания возражениях руководство республики указало, что утверждения об их бездействии несправедливы. "Они работали, координировали деятельность других органов власти, особенно начиная с 2020 года, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал"*.



Минэкономразвития является ненадлежащим ответчиком, заявил в суде представитель министерства. По его словам, ведомство разрабатывает политику и координирует деятельность, но только по поручению правительства, а поручение по поводу выплаты компенсаций пострадавшим от ввода в действе Ирганайской ГЭС было получено только в 2020 году, сообщил представитель Минэкономразвития. Он подчеркнул, что Минэкономразвития не является главным распорядителем средств, отметил сотрудник ведомства. Главный распорядитель не назначен до сих пор, отмечается в сообщении.



Пресненский суд отказал в иске полностью. Мотивированное решение юристы получат в течение пяти-десяти дней, говорится в пресс-релизе правозащитного центра.

Решение суда будет обжаловано, заявила юрист Правозащитного центра "Мемориал"* Марина Агальцова, представляющая интересы жителей Дагестана, пострадавших от строительства Ирганайской ГЭС.

"Вызывает возмущение, что с 2008 года люди ждут компенсации, с 2013 по 2020 госорганы ничего не делали, но бездействия в этом суд не увидел. При этом, когда мы подавали иск, у нас было две цели — получить официальное признание бездействия и добиться того, чтобы документы по выплатам компенсаций начали согласовывать. После того, как мы подали иск, структуры действительно начали работать. Сегодня мы получили отказ, но за время с момента подачи иска госорганы начали согласовывать документы и сильно продвинулись в этом направлении. Для того, чтобы компенсации были выплачены, они должны быть включены в бюджет 2022 года. Для этого необходимо, чтобы республиканское правительство направило в федеральные органы заявку и сопроводительные документы. Власти Дагестана подготовили их и направили в Минэкономразвития. По нашей информации, заявку планируют отправить после согласования с министром экономического развития России Максимом Решетниковым 30 июля", - приводятся слова Агальцовой в сообщении Правозащитного центра "Мемориал"*.

Иск поступил в суд Пресненский районный суд Москвы 24 марта, состоялись три судебных заседания, решение было вынесено сегодня, следует из карточки дела на сайте суда. В ноябре 2020 года суд отказал в рассмотрении иска, но это решение было отменено апелляционной инстанцией 2 марта, следует из информации на сайте суда.

* – организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.