Пользователи соцсетей скептически отнеслись к обещаниям выплатить компенсации переселенцам Ирганая

18 апреля 2021, 00:10

Компенсации за жилье не получили более 1150 семей, чьи дома попали в зону затопления Ирганайского водохранилища, еще более 2000 семьям не выплатили возмещение за утрату садов, сообщило правительство Дагестана, пообещав в решить эти проблемы. Люди слышат обещания о компенсациях много лет, можно было выделить деньги пострадавшим из доходов Ирганайской ГЭС, которая пользуется их землями, указали пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", жители дагестанских сел 12 лет не могут получить компенсации. Проблемы с выплатами возникли из-за отсутствия согласованности между республиканскими и федеральными властями, отметили в ноябре 2020 года юристы правозащитного центра "Мемориал"*, подавшие иск с требованием признать бездействие властей незаконным. Иск подписали 567 человек, но число истцов может вырасти, отметили правозащитники. Компенсации за потерю жилья все еще не получили около 1150 семей, а условия жизни после переселения стали значительно хуже, посетовали тогда опрошенные "Кавказским узлом" местные жители. В январе правозащитники сообщили, что жители дагестанских сел подали кассационную жалобу в Верховный суд России с требованием выплатить им компенсации.

Строительство Ирганайской ГЭС (филиал ОАО "Русгидро") началось в 80-х годах, а закончилось в 2008 году, и после ее введения в строй под воду ушли сады местных жителей с урожаем, дома, сельхозугодья. Жители сел, попавших в зону затопления, неоднократно проводили акции с требованием выплаты компенсаций. В июне 2020 года жители сел Унцукульского и Гергебильского районов Дагестана, пострадавшие от строительства Ирганайской ГЭС, обратились к Владимиру Васильеву, который на тот момент был главой республики, с требованием выплаты 9,5 миллиарда рублей компенсации за ущерб.

"Правительство ускорит решение проблем пострадавших при строительстве Ирганайской ГЭС", - приводятся слова председателя правительства Дагестана Абдулпатаха Амирханова, сказанные во время рабочего визита в Унцукульский район, на сайте правительства республики.

Согласно проектно-сметной документации, 1151 семей имеют право на компенсации за изъятие индивидуальных жилых домов, сообщил заместитель председателя правительства Дагестана Манвел Мажонц.

Кроме того, сельхозпроизводители не получили компенсацию за убытки, вызванные изъятием у них 380 гектаров садов, указал чиновник. По его словам, "общее количество землепользователей, в чьих правах находилась земля в вечном пользовании, составляет 2015 семей".

Садоводство было для жителей Унцукульского района Дагестана основным источником доходов. Строительство Ирганайской ГЭС и затопление более 400 га садов и жилых кварталов водами Ирганайского водохранилища нанесли садоводству и сложившемуся в районе укладу жизни серьезный удар: основную часть садов затопили, а оставшиеся сады поразили грибковые заболевания. Кроме того, в селах Гимры, Унцукуль, Ирганай, Балахани и Майданское возникла острая нехватка территории для строительства новых домов: молодым семьям негде построить себе отдельное жилье, говорится в статье социолога Дениса Соколова "Затопленный мир койсубулинцев: Электричество в обмен на абрикосы" (опубликована в сборнике "Общество как объект и субъект власти. Очерки политической антропологии Кавказа" СПб., 2012).

Сообщение о визите чиновников в Унцукульский район также было опубликовано в соцсетях. Пользователи сообщества budni_dagestana в Instagram, насчитывающего 223 тысячи подписчиков, усомнились в том, что чиновник выполнят свои обещания. По данным на 23.30 мск 17 апреля сообщение оставили под сообщением 26 комментариев и 422 отметки "нравится".

"Надо дать людям компенсацию, люди отдали свои дома земли на благо всего Дагестана и всей страны. Эти ГЭСы вырабатывают электроэнергию, продают ее другим странам и зарабатывают на этом, так что все правильно", - прокомментировала italian_style_0505.

"Ускорят на бумажке, а не на деле", - заметил пользователь black_panter5555.

"Уже сколько лет это обещают", - поддержал его shahri_art.

Пользователи соцсети предложили выплачивать компенсации пострадавшим из доходов Ирганайской ГЭС.

"Нужно определённую часть доходов от продажи электроэнергии Ирганайской ГЭС распределить между жителями, на чей земле построен этот ГЭС, ежегодно и бессрочно", - написал пользователь laki_luchiano12.

"Правильно говоришь, нужно платить (тем), чьи эти земли", - поддержал его kumik_mahmud.

"Все равно горный народ проиграл в этом деле. Почему не дают процент от продажи электроэнергии? Это ведь их были земли. Сейчас они чужие, и ничего (люди) не могут поделать с этим", - скептически заметил valiev_v_b.