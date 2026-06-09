Названо имя убитого на Украине военного из Калмыкии

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Владимир Цыганков из Элисты убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми на Украине не менее 229 комбатантов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 5 июня силовики и чиновники официально признали убитыми в боях на Украине не менее 228 бойцов из Калмыкии.

Владимир Цыганков родился 23 декабря 1985 года в Элисте. В 2000 году окончил элистинскую школу. В 2004 году был призван на срочную службу в Вооруженные силы. Через полгода срочной службы он подписал контракт, сообщило государственное РИА "Калмыкия".

В январе 2025 года подписал контракт для участия в СВО. Он получил назначение на должность водителя минометного взвода минометной батареи. 3 мая 2025 года Владимир Цыганков был убит.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 229 бойцов из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

13 октября 2025 года администрация Элисты сообщила, что в боях на Украине убит Роман Муслиев.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.