Лента новостей
22:45, 13 октября 2025

Контрактник из Калмыкии убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Роман Муслиев убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали имена не менее 180 убитых там военных.

Как писал "Кавказский узел", к 13 октября власти официально объявили убитыми на украинском фронте не менее 7650 бойцов из регионов юга России, в том числе 179 - из Калмыкии. 

В школе №17 имени Кугультинова открыли парту Муслиева Романа Викторовича. Роман родился 9 июля 1977 году в Элисте и учился в 17-й школе с первого по 11-й класс. После окончания школы он продолжил свое обучение в Санкт-Петербурге - сначала в Высшем военно-морском училище имени Дзержинского, затем в Государственном морском техническом университете со специализацией в судовых ядерных энергетических установках, сообщила администрация города Элисты на странице во "ВКонтакте".

В 2025 году Роман заключил контракт с министерством обороны РФ. 7 июля 2025 года Роман погиб, выполняя боевое задание, уточнила администрация.

Таким образом, как минимум 180 бойцов из Калмыкии официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Автор: Кавказский узел

