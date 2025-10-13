Двое бойцов из Калмыкии убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Павел Лущаев и Наран Санджиев убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали имена не менее 179 убитых там военных.

Как писал "Кавказский узел", к 13 октября власти официально объявили убитыми на украинском фронте не менее 7650 бойцов из регионов юга России, в том числе 177 - из Калмыкии.

Имена еще двоих убитых на Украине комбатантов из Калмыкии названы в отчете администрации Малодербетовского района республики о вручении посмертных наград их матерям.

Матрос Павел Лущаев и рядовой Наран Санджиев посмертно награждены орденами Мужества, говорится в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета. Возраст и другие биографические данные убитых в публикации чиновников не приводятся.

Таким образом, как минимум 179 бойцов из Калмыкии официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".