×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:50, 13 октября 2025

Двое бойцов из Калмыкии убиты на Украине

Семьи погибших бойцов Павла Лущаева и Нарана Санджиева во время награждения. Октябрь 2025 г. Фото: https://riakalm.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Павел Лущаев и Наран Санджиев убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали имена не менее 179 убитых там военных.

Как писал "Кавказский узел", к 13 октября власти официально объявили убитыми на украинском фронте не менее 7650 бойцов из регионов юга России, в том числе 177 - из Калмыкии. 

Имена еще двоих убитых на Украине комбатантов из Калмыкии названы в отчете администрации Малодербетовского района республики о вручении посмертных наград их матерям.

Матрос Павел Лущаев и рядовой Наран Санджиев посмертно награждены орденами Мужества, говорится в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета. Возраст и другие биографические данные убитых в публикации чиновников не приводятся.

Таким образом, как минимум 179 бойцов из Калмыкии официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05:18, 13 октября 2025
Число убитых на Украине бойцов из регионов юга России превысило 7650
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 9.10.25, https://t.me/mod_russia/57396
20:28, 10 октября 2025
Людские потери юга России на Украине превысили 7600 человек
Российские военные. Кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/39323
05:51, 6 октября 2025
Власти назвали имена 7550 убитых в зоне СВО бойцов из регионов юга России
18:54, 22 сентября 2025
Военный из Калмыкии убит на Украине
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 19.09.25, https://t.me/mod_russia/56775.
00:40, 22 сентября 2025
Власти назвали имена более 7450 убитых в зоне СВО бойцов с юга России
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Последние записи в блогах
Фото
23:44, 24 сентября 2023
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
17
Обращение к главе по лживым учебникам
Фото
23:40, 24 сентября 2023
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Заявление в прокуратуру по лживым учебникам
Фото
23:36, 24 сентября 2023
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Обращение по лживым учебникам
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Арег Щепихин. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
13 октября 2025, 16:44
Обвинение требует шесть лет колонии для Щепихина

Сотрудники Службы безопасности Грузии. Фото: https://stopterror.uz/ru/stay/news/27911/
13 октября 2025, 13:56
В Грузии задержаны три участника  ИГ*

Самвел Карапетян. Фото: https://pastinfo.am/ru
13 октября 2025, 10:59
Самвелу Карапетяну предъявлено новое обвинение

Волгоградский аэропорт. Фото: пресс-служба аэропорта Волгограда https://airportvolgograd.ru/
13 октября 2025, 07:00
Аэропорты четырех городов юга России возобновили работу

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше