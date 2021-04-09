Руководитель "Артдокфеста" Виталий Манский подвергся нападению

09 апреля 2021, 20:17

Радикалы напали на президента "Артдокфеста" Виталия Манского в день закрытия фестиваля, а полиция позволила нападавшим покинуть здание кинотеатра, сообщили организаторы мероприятия.

"Кавказский узел" сообщал, что российский фестиваль документального кино "Артдокфест" вынужденно отменил премьерные показы двух фильмов о Кавказе. Картину "Тихий голос", посвященную судьбе чеченского гея, сняли с показа в связи с угрозами, а фильм "Доазув" ("Граница") о протестах в Ингушетии - из-за отсутствия прокатного удостоверения Минкульта РФ.

"Артдокфест" разместил на своей онлайн-платформе "АртдокМедиа" фильм о преследовании геев "Добро пожаловать в Чечню" и объявил, что готовит онлайн-показ "Тихого голоса". В Москве "правила жизни диктуются из Чечни", заявила программный директор "Артдокфеста" в связи с давлением на организаторов. В фильме "Граница" режиссера Марьяны Калмыковой Минкульт усмотрел разжигание межнациональной розни, но картина также доступна для просмотра на онлайн-платформе фестиваля.

Участники нападения на Манского пришли в московский кинотеатр «Октябрь», объявив, что хотят «поговорить» с президентом фестиваля. Отыскав режиссера, который общался с иностранными журналистами, они начали задавать ему провокационные вопросы.

Свои действия визитеры, которых организаторы фестиваля назвали представителями группировки SERB, снимали на видео.

"Интересовались, почему он «обливает грязью Россию» и не показывает «хорошую сторону страны». Манский попробовал остановить полемику, пообещав ответить на их вопросы после запланированного интервью", - говорится в сообщении, опубликованном на странице фестиваля в Facebook.

Отойдя на некоторое время в сторону, они дождались окончания беседы Манского с корреспондентом иностранного информагентства. Когда режиссер направился в отдельное помещение для интервью журналистам немецкого телеканала, произошло нападение.

"Один из провокаторов – крупный высокий мужчина – догнал его сзади и, достав из кармана какую-то ткань, растянул её как удавку и набросил сзади на голову Виталия Манского. Почувствовав нападение, Манский пытался увернуться. Завязалась потасовка. Охрана кинотеатра смогла оттащить агрессора, который тут же начал кричать, что он никого не бил и ничего незаконного не делал. Сотрудники кинотеатра не смогли дозвониться до ближайшего отделения полиции, и нападавшим удалось беспрепятственно покинуть здание", - описывают события организаторы "Артдокфеста".

В Instagram фестиваля опубликовано видео, снятое в момент нападения. На нем мужчина в маска выкрикивает, что он "не дрался", а Манский сам "лез драться". Журналисты спрашивают его, зачем он пытался накидывать Манскому "тряпку" на голову". "Вот если бы он вышел, я бы ему сказали, что это (...) душить я его не собирался", - отвечает нападавший.

Сам Манский сообщил, что в группе нападавших было "около шести" человек. "На меня напали люди, один из них пытался какой-то тканью перехватить горло, подскочили находящиеся вокруг люди. В итоге они (нападавшие) были отбиты и они исчезли", - приводит его слова "Дождь".

Активисты "Русского освободительного движения SERB" в 2015 году взяли на себя ответственность за осквернение ипровизированного мемориала с цветами и свечами на месте убийства политика Бориса Немцова в Москве.

Название «SERB» расшифровывается как «Юго-восточный радикальный блок» (South East Radical Block), его активисты сами позиционируют свое объединение как "прокремлевское радикальное движение". На страницах движения в соцсетях анонсировалось нападение на "Артдокфест", который SERB называют "русофобским фестивалем".