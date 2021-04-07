Создателей фильма об ингушских протестах возмутил запрет его показа на фестивале

07 апреля 2021, 23:55

Документальный фильм "Граница" Марьяны Калмыковой был снят с показа на фестивале "Артдокфест" из-за позиции Минкульта, который усмотрел в картине разжигание межнациональной розни. В фильме, рассказывающем о протестах жителей Ингушетии против соглашения о границе с Чечней, нет провокаций и призывов к противоправным действиям, утверждает продюсер фильма Хава Хазбиева.

Как писал "Кавказский узел", документальный фильм "Граница" режиссера Марьяны Калмыковой о протестах жителей Ингушетии против соглашения о границе с Чечней был снят с показа в рамках фестиваля "Артдокфест", поскольку Минкульт счел его разжигающим межнациональную рознь. Картина доступна для просмотра на онлайн-платформе фестиваля.

Фестиваль документального кино «Артдокфест» впервые прошел в Москве в 2007 году на площадке кинотеатра «Художественный». Фестиваль был создан для поддержки и продвижения фильмов закрытого профессионального конкурса «Лавровая ветвь». В рамках российского «Артдокфеста» все основные показы и фестивальные мероприятия были назначены на период по 2 по 9 апреля 2021 года. Фильм «Доазув (Граница)» сняла режиссер Марьяна Калмыкова. Она родилась и выросла в Нальчике, в 2015 году окончила Кабардино-Балкарский Государственный Университет, режиссерскую мастерскую А. Н. Сокурова, сообщается на сайте фестиваля.

Фильм «Доазув» («Граница») был снят с показа на фестивале «Артдокфест» из-за отсутствия прокатного удостоверения Минкульта, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь «Артдокфеста» Екатерина Визгалова. «Показ фильма «Доазув» Марьяны Калмыковой переносится из кинотеатра «Октябрь» на платформу «Artdoc.media», поскольку кинотеатр не может показывать фильм без прокатного удостоверения. Фильм будет доступен с 7 апреля 18:00 мск до 9 апреля 12:00 мск в платном доступе на территории России», - пояснила она.

Прокатный директор фестиваля Виктория Белопольская рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что фильм был снят с показа сегодня, поскольку Калмыкова «только вчера (6 апреля) призналась, что прокатного нет, хотя она на него подавала». «Мы не можем отследить наличие прокатных удостоверений у всех 100 фильмов», - подчеркнула она.

На сайте «Артдокфеста» указано, что 9 апреля в 13:15 мск все купившие билет ранее, а также новые зрители смогут обсудить фильм с режиссёром картины на зум-встрече. «Аккредитованные авторы также могут присутствовать на онлайн-встрече с Марьяной Калмыковой. Для этого, пожалуйста, отправьте дирекции фестиваля на office@artdocfest.com адрес своей электронной почты», - отмечается в сообщении.

Белопольская считает, что фильм может привлечь не только посетителей фестивалей. «Он вполне может быть интересен тем, кто интересуется ситуацией на Кавказе», - подчеркнула она.

Продюсер фильма Хава Хазбиева рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что сначала фильму было отказано в прокате, а теперь запрещен его показ в рамках фестиваля "Артдокфест". «Работа молодого талантливого режиссера Марьяны Калмыковой была признана антиправительственной. Хотя в фильме нет никакой агрессии. Просто люди говорят то, что они чувствуют, рассказывают о том, что они пережили. Есть комментарии нескольких участников митингов, которые были осуждены за то, что принимали в них участие. Они уже отбыли наказание», - сказала она.

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. На следующее утро при разгоне акции произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингушетия: за девять дней задержаны 40 активистов". Судебные процессы по делам противников соглашения о границе с Чечней продолжаются до сих пор. Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

То, что фильм не разрешили показывать на фестивале очень удивило Хазбиеву. «В фильме нет ничего провокационного, что бы призывало к каким-либо противоправным действиям», - отметила она.

Тех, кто запретил к показу эту ленту, могло насторожить только то, что безоружные люди смогли дать отпор вооруженным до зубов Росгвардейцам силой духа и сплоченностью, считает она. «На кадрах видно что люди способны побеждать вооруженного противника даже без оружия. Это было очевидно», - сказала Хазбиева.

По словам режиссера фильма Марьяны Калмыковой, к работе над фильмом ее привела определенная цепочка обстоятельств. «Ознакомившись со сценарием я поняла, что невозможно остаться равнодушным к тому, что происходило и происходит с народом, который за свою историю пережил столько потрясений. Меня поразил тот факт, как проходили многодневные митинги в Магасе: очень деликатно, терпеливо, с надеждой, с большой надеждой, что власти - как федеральные, так и местные - услышат людей. К сожалению, никто из властьимущих так и не вышел тогда к митингующим», - отметила Калмыкова.

Режиссер рассказала, что не была на митингах ни в 2018 году, ни в 2019. «В своем фильме я пользуюсь архивными материалами, которые дополняют комментарии участников этих митингов. Я погружалась в этот большой архивный материал, и мне было горько, что мы, живущие в соседних республиках, так мало знаем о том, что происходит у наших ближайших соседей. Ведь от Нальчика до Магаса, столицы Ингушетии, всего час езды на машине. Северный Кавказ - это, образно говоря, большой многоквартирный дом. В нем каждая республика имеет свою квартиру. Что стоит отворить дверь в соседнюю квартиру и поинтересоваться, как живет сосед, какая нужна ему помощь. К сожалению, мы живет как-то обособленно друг от друга, порой мало интересуясь, какие проблемы у соседей», - отметила Калмыкова. Она сказала, что в Ингушетии ей работалось легко, люди охотно шли на контакт.

По ее словам, работая над этим фильмом, она многое для себя узнала, так как сопереживание заставляет вникнуть в проблемы соседей, понять их проблемы. «Своим фильмом я постаралась донести до других те проблемы, которые на протяжении многих лет волнуют этот народ. Работая над фильмом, я преследовала цель донести до тех, кто будет смотреть это документальное кино, только правду. [...] Каждый из нас должен постараться поставить себя на место пожилой женщины, в чьем доме, где родились ее дети и умер муж, сейчас живут другие люди, и она не имеет права даже зайти на подворье некогда родного дома. Трудно найти оправдание тем, кто варварски разрушает фамильные кладбища людей на отторгнутой территории, не пуская потомков на место захоронений даже в святые для мусульман дни, когда нужно посетить могилы похороненных там родных. Своей работой я надеюсь пробудить в сердцах людей сострадание, напомнить, что жизнь коротка, и нужно после себя оставить не злобу, а доброту и понимание», - сказала Калмыкова.

Основатель фестиваля Виталий Манский напомнимл, что из-за пандемии проведение фестиваля было перенесено с декабря 2020 года на апрель. По его словам, показ картины «Граница» в декабре 2020 года не нарушил бы действующее российское законодательство. В январе фильм заявлялся на получение прокатного удостоверения для показа в кинотеатрах, но ему было отказано с формулировкой «экстремизм». Если бы его показали в рамках фестиваля, то юридическое лицо, выступающее его организатором, лишили бы лицензии и права фестивальной деятельности на территории России в течение трех лет, привел его слова сегодня телеканал "Дождь" на своем сайте.

Режиссер Александр Сокуров в июле 2019 года дал интервью Хаве Хазбиевой. Беседуя с коллегой о ситуации в Ингушетии, Сокуров сообщил, что фильм Хазбиевой по-новому открыл для него ингушский народ, подчеркнув некоторые отличия ингушей от чеченцев. "Меня всегда убеждали, что это один народ (...) и то, что я увидел в Вашей картине, является открытием для меня", - сказал Сокуров. Он посетовал, что в республиках Северного Кавказа люди старшего поколения "забыли о молодежи" и уделяют просвещению молодых людей недостаточно внимания. "Кавказские республики всегда проигрывали качеством образования и качеством просвещенности. Я бываю у кого-то дома в других кавказских республиках: даже если родители очень образованные люди, я почти не видел домашних библиотек. Меня всегда печалило, что я практически нигде этого не видел в (кавказских) республиках", - отметил он в интервью, размещенном 21 июня 2019 года на Youtubе-канале Kaloy cant.

"Кавказский узел" также писал, что ранее российский фестиваль документального кино "Артдокфест" вынужденно отменил премьерный показ картины "Тихий голос", посвященной судьбе чеченского гея. Первоначально организаторы отказались сделать это, несмотря на угрозы, но потом билеты на премьеру оказались выкупленными "одномоментно одной картой". Один из организаторов фестиваля, режиссер Виталий Манский, пояснил, что у них "не было выбора". Режиссер фильма "Тихий голос" был вынужден закрыть аккаунт в соцсети после угроз от анонимных пользователей, приславших, в частности, пугающий видеоролик.