"Артдокфест" отменил показ фильма о протестах в Ингушетии

Документальный фильм "Граница" режиссера Марьяны Калмыковой о протестах жителей Ингушетии против соглашения о границе с Чечней снят с показа в рамках фестиваля "Артдокфест", поскольку Минкульт счел его разжигающим межнациональную рознь. Картина доступна для просмотра на онлайн-платформе фестиваля.

"Кавказский узел" сообщал, что российский фестиваль документального кино "Артдокфест" вынужденно отменил премьерный показ картины "Тихий голос", посвященной судьбе чеченского гея. Первоначально организаторы отказались сделать это, несмотря на угрозы, но потом билеты на премьеру оказались выкупленными "одномоментно одной картой". Один из организаторов фестиваля, режиссер Виталий Манский, пояснил, что у них "не было выбора". Режиссер фильма "Тихий голос" был вынужден закрыть аккаунт в соцсети после угроз от анонимных пользователей, приславших, в частности, пугающий видеоролик.

"Артдокфест" разместил на своей онлайн-платформе "АртдокМедиа" фильм о преследовании геев "Добро пожаловать в Чечню" и объявил, что готовит онлайн-показ "Тихого голоса". В Москве "правила жизни диктуются из Чечни", заявила программный директор "Артдокфеста" в связи с давлением на организаторов. О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав на геев, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

Фильм "Доазув" (Граница) Марьяны Калмыковой снят с показа из-за отсутствия прокатного удостоверения, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе "Артдокфеста".

Картину планировалось показать в московском кинотеатре "Октябрь", сейчас она до 12.00 мск 9 апреля доступна для просмотра на платформе Artdoc.media, сообщили организаторы фестиваля. "9 апреля в 13.15 все купившие билет ранее, а также новые зрители смогут обсудить фильм с режиссером картины на зум-встрече", - говорится в сегодняшней публикации на странице Artdocfest в Facebook.

Фильм посвящен подписанию в 2018 году спорного соглашения о чечено-ингушской границе, последовавшим за этим протестам жителей Ингушетии и преследованию активистов. Марьяна Калмыкова - и режиссер, и автор сценария. Поскольку герои фильма говорят и на ингушском языке, он снабжен русскими субтитрами. Продолжительность ленты - 68 минут, указано на сайте "Артдокфеста".

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. На следующее утро при разгоне акции произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингушетия: за девять дней задержаны 40 активистов". Судебные процессы по делам противников соглашения о границе с Чечней продолжаются до сих пор. Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

О том, что фильму "Доазув" отказано в прокатном удостоверении, организаторы фестиваля узнали только 6 апреля от администрации кинотеатра "Октябрь". Согласно тексту отказа "фильм содержит материалы, нарушающие законодательство РФ о противодействии терроризму и экстремистской деятельности", сообщило сегодня "МБХ медиа".

По мнению Минкульта, фильм Калмыковой - "это как раз тот самый исключительный случай, когда фильм содержит материалы, направленные на возбуждение вражды и межнациональной розни", передала сегодня "Российская газета".

"Если мы покажем эту картину, то даже не фестиваль, а юридическое лицо, которое проводит "Артдокфест", лишится права фестивальной деятельности на территории Российской Федерации на следующие три года", - поясняет режиссер Виталий Манский на видео, которое он опубликовал сегодня на личной странице в Facebook. Он отметил, что Марьяна Калмыкова - одна из учениц знаменитой кабардино-балкарской мастерской Александра Сокурова.

Ранее, 3 апреля, Роскомнадзор опечатал петербургский Дом кино, где должен был проходить "Артдокфест". По словам борца с геями Тимура Булатова, это он инициировал проверки со стороны полиции и Роспотребнадзора, пожаловавшись на включенный в программу фестиваля фильм "Тихий голос".