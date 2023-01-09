Камалов и Магомедов отпущены из полиции в Махачкале

09 января 2023, 16:42

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Силовики отпустили журналистов Магди Камалова и Магомеда Магомедова, задержанных на пути к месту проведения еженедельных пикетов в поддержку Абдулмумина Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", силовики сегодня задержали и увезли в Советский райотдел полиции Махачкалы учредителя "Черновика" Магди Камалова и заместителя главреда издания Магомеда Магомедова, направлявшихся к месту проведения еженедельных пикетов в поддержку Абдулмумина Гаджиева.

Магди Камалов и Магомед Магомедов покинули Советский райотдел полиции, сообщил в 16.23 мск "Черновик" в своем телеграм-канале.

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