Магди Камалов. Фото корреспондента "Кавказского узла"

09 января 2023, 16:42

Камалов и Магомедов отпущены из полиции в Махачкале

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Силовики отпустили журналистов Магди Камалова и Магомеда Магомедова, задержанных на пути к месту проведения еженедельных пикетов в поддержку Абдулмумина Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", силовики сегодня задержали и увезли в Советский райотдел полиции Махачкалы учредителя "Черновика" Магди Камалова и заместителя главреда издания Магомеда Магомедова, направлявшихся к месту проведения еженедельных пикетов в поддержку Абдулмумина Гаджиева.

Магди Камалов и Магомед Магомедов покинули Советский райотдел полиции, сообщил в 16.23 мск "Черновик" в своем телеграм-канале.

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Примечание:

"Севриновский привлек внимание к делу Абдулмумина Гаджиева", "Дело Гаджиева и давление на "Черновик" легли в русло преследования независимых медиа в Дагестане", "Дагестанский юрист добился извинений за задержание около пикета".

Автор: "Кавказский узел"

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09 января 2023, 17:12

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    В апелляционный суд сегодня поданы жалобы на приговор Рауфу и Раулю Арашуковым, осужденным на пожизненные сроки, сообщила защита. Обжалованы также приговоры трем другим подсудимым по этому делу.

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