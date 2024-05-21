Лия Заурбекова заявила об избиении родственниками ее друга

21 мая 2024, 18:31

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Этническая чеченка Лия Заурбекова рассказала, что сотрудники отделения полиции в Москве до приезда адвоката не пытались оказать помощь и даже отправили ее на улицу побеседовать с родными, которые ждали у здания. По ее словам, родственники применили силу против нее и ее друга Артема, лишь после этого полицейские увели девушку и молодого человека в отделение.

Как писал "Кавказский узел", уроженка Чечни Лия Заурбекова, сбежавшая от родственников, покинула страну и находится в безопасности, сообщила 17 мая ее адвокат. Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил 16 мая, что действует в деле Лии Заурбековой по прямому поручению Рамзана Кадырова, а тот, кто ввел девушку в заблуждение, "понесет заслуженное наказание по всей строгости закона". Заурбекова попросила ее не искать и заявила, что опасается принудительного возвращения в семью, так как ее побег привлек внимание Адама Делимханова. Сбежать из семьи Заурбекову вынудило физическое и психологическое насилие в семье, а случай Заурбековой привлек внимание очень большого числа неравнодушных, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитницы.

Родственники 19-летней этнической чеченки Лии Заурбековой, сбежавшей от семьи в Красногорске из-за постоянного давления, объявили ее в розыск и нашли в Москве. 16 мая они окружили отделение полиции, где находилась девушка, но полицейские пообещали правозащитникам и адвокату обеспечить безопасность Заурбековой. Сама Лия заявила в видеообращении, что опасается расправы со стороны родных. По информации правозащитной группы "Марем", девушка покинула отдел полиции вместе с адвокатом и отправилась в безопасное место. "Кавказский узел" подготовил видеоролик "Как Лия Заурбекова сбежала от семьи и кадыровцев".

Видеообращение Лии Заурбековой опубликовал сегодня Telegram-канал правозащитной группы "Марем".

Лия Заурбекова сообщила, что в отделении полиции вместе с ней был молодой человек, которого избили родственники при невмешательстве силовиков. "Его зовут Артем. Он старшем меня на год. Он ранее не фигурировал, потому что я не хотела подвергать его риску", - рассказала она. Лия сообщила, что с Артемом познакомилась в декабре и между ними "выстроились доверительные отношения".

Она рассказала, что утром 16 мая, когда вместе с Артемом она вышла из дома, увидела отца. "Мы сразу забежали в подъезд, откуда и вызвали полицию. Сотрудник полиции, который нас вез, нас обманул, сказал, что никто за нами не пойдет, что мы с родственниками не пересечемся. но когда мы приехали, у отделения стояло уже около 10 человек". - сообщила девушка.

Она рассказала, что ее родственники угрожали Артему "прямо при сотрудниках полиции, которые говорили, что ничего не слышали и не заметили. "Меня хватали за руки. Видимо, они <сотрудники полиции> тоже этого не заметили", - подчеркнула она.

Заурбекова сообщила, что в полиции написала заявление о том, что она совершеннолетняя и не желает пересекаться с семьей. Однако ее и молодого человека "просто отпустили, хотя на улице ждала толпа", посоветовав "поговорить с родственникам". Она добавила, что в отделении к ней по очереди подходили сотрудники полиции, которые спрашивали, зачем она убежала, если знала, "что так будет".

"Как только мы вышли из отделения полиции, меня схватил отец, я вырывалась. На Артема напали несколько человек с кулаками. В этот момент у КПП и заправки стояли полицейские, которые просто первые пару минут наблюдали за этим ужасом, смотрели, как избивают человека, пытаются затолкать в машину", - отметила она. По ее словам, вскоре полицейские отреагировали и завели девушку и Артема вновь в отделение, где он написал заявление об избиении, а начали "хоть что-то делать" полицейские, уже когда приехал адвокат.

Девушка отметила, что ей очень грустно покидать страну и город "без возможности вернуться когда-нибудь обратно".

Она рассказала, что в семье практиковались рукоприкладство, тотальный контроль, угрозы, что при малейшем непослушании увезут "обратно в Чечню в деревню". Кроме того, по ее словам, ей говорили, что для того, чтобы выйти замуж, образование не нужно. По ее словам, она была вынуждена поступить учиться на специальность, которая ей не нравится, чтобы иметь возможность выходить из дома, следует из видеообращения.

В описании к видео говорится, что девушка планировала сбежать из дома задолго до знакомства с Артемом. "В первый раз девушка подумала об этом еще в 15 лет. Сейчас ей 19. Лия настоятельно просит родственников оставить ее в покое и не искать. Сейчас она находится в безопасности", - сообщили правозащитники.

Отец Лии Заурбековой заявил, что ее "никто не отпускал" и пригрозил молодому человеку, сообщила сегодня в своем Telegram-канале член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова. "Всё делали для того, чтобы она не уехала, но ей удалось убежать. Уехала, как будто я ей враг, скрывается теперь от меня. Нам пока на связь с ней выйти не удалось. Но мы будем продолжать поиски. Наши старшие сказали, что помогут найти её, а тот, кто её ввёл в заблуждение, вот этот парень, — будет наказан. Я с этим парнем виделся как-то. У нас свои законы", - привела она слова Беслана Заурбекова.

По словам отца девушки, выход может быть только один, молодой человек должен принять ислам. Иначе дочь ждёт наказание. "Чётких условий наказания такой девушки нет. В общем, так нельзя. Если ослушаешься, будут проблемы, но это надо быть сумасшедшей", - заявил мужчина. Он назвал бездоказательными выдумками заявления о том, что он бил дочь, отметив, что если факты избиений не были зафиксированы на видео, то и разговаривать не о чем.

Напомним, что депутат Госдумы Шамсаил Саралиев обвинил правозащитников в разжигании межнациональной розни, а уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил, что не верит в возможность применения насилия над девушками в чеченских семьях.

Вечером 16 мая глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале анонсировал, что Адам Делимханов встретится с родственниками Лии Заурбековой 17 мая. Однако по данным на 18.30 мск сегодня, 21 мая, в Telegram-каналах Ахмеда Дудаева и Адама Делимханова не содержится отчетов о встрече.

Напомним, что в августе 2023 года была увезена родственниками из Санкт-Петербурга в Чечню Седа Сулейманова. В течение более полугода от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести". Сулейманова после похищения родственниками уже полгода не выходит на связь, следствие начало расследование дела об убийстве. "Кавказский узел" в справке "Похищение Седы Сулеймановой" рассказывает о том, что известно о Седе Сулеймановой.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, отмечается в справочном материале "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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