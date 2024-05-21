21 мая 2024, 21:48

Обвиняемые в оскорблении Пашиняна отпущены из-под стражи

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Суд смягчил меру пресечения для ведущих подкаста "Имнемними" Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна, обвиняемых по делу об оскорблении премьер-министра Армении.

Как писал "Кавказский узел", 22 марта силовики задержали руководителя общественной организации "Гражданское сознание" Нарека Самсоняна и ведущего подкаста "Имнемними" Вазгена Сагателяна. Оба были арестованы на два месяца по делу об оскорблении премьер-министра Никола Пашиняна. Апелляционный суд в апреле отказал обоим в освобождении. 

По версии следствия, Самсонян и Сагателян во время подкаста "намеренно совершили хулиганство", "ругаясь и произнося нецензурные выражения в адрес членов правительства Армении и представителей власти". Адвокат Сагателяна Арсен Бабаян заявил 22 апреля, что "Вазген и Нарек - политзаключенные, арестованные по обвинению в оскорблении, которое давно декриминализировано в Армении".

Ереванский суд освободил ведущих подкаста "Имнемними" Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна из-под ареста, изменив обоим меру пресечения с содержания под стражей на административный контроль. Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Рубен Меликян.

"Это означает, что Нарек и Вазген не должны выходить в эфир, вести передачи - как свой подкаст, так и другие передачи, - в течение трех месяцев", - отметил Меликян.

Вазген Сагателян после освобождения заявил журналистам, что использование конкретных слов в подкасте не было самоцелью, а было обусловлено критикой. "Придется использовать иные слова, что будет очень сложно", - сказал он в прямом эфире медиа-портала "168 часов". 

Нарек Самсонян, в свою очередь, отметил, что считает себя политзаключенным, поскольку в течение двух месяцев он и Сагателян "находились под арестом исключительно по политической воле одной личности".

Они добавили, что судебное разбирательство будет продолжено, следующее заседание назначено на 18 июня. 

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Примечание:

"Акция в поддержку обвиняемых по делу об оскорблении Пашиняна прошла в Армении", "Суд арестовал Нарека Самсоняна", "Активист задержан в Ереване после стычки с провластным депутатом". 

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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