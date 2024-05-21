21 мая 2024, 10:05
Власти подтвердили смерть в зоне СВО жителя Каспийска
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В каспийской школе №6 открыли мемориальную доску памяти выпускника Наримана Сулейманова, который был убит в зоне СВО на Украине в 2022 году. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 894 военных из Дагестана.
Как информировал "Кавказский узел", на 19 мая представители властей и силовики признали убитыми на Украине не менее 893 военнослужащих из Дагестана.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.
16 мая в Каспийске состоялась церемония открытия памятной мемориальной доски выпускнику школы №6 имени Омарова Нариману Сулейманову. Он был убит в ходе проведения СВО 21 ноября 2022 года.
Сулейманов принимал участие в СВО с первых дней ее проведения. Во время выполнения боевого задания в составе штурмовой бригады он попал в засаду и был убит, прикрывая своих товарищей, сообщила администрация города в своем телеграм-канале.
Доску открыли председатель НС Дагестна Заур Аскендеров и дедушка бойца Рамазан Адилаев, отмечается в телеграм-канале школы.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 894 бойцов из Дагестана.
Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.
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Автор: "Кавказский узел"