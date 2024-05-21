Власти подтвердили смерть в зоне СВО жителя Каспийска

21 мая 2024, 10:05

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В каспийской школе №6 открыли мемориальную доску памяти выпускника Наримана Сулейманова, который был убит в зоне СВО на Украине в 2022 году. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 894 военных из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", на 19 мая представители властей и силовики признали убитыми на Украине не менее 893 военнослужащих из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.