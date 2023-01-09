Полицейские второй раз подряд сорвали пикеты коллег Гаджиева в Махачкале

09 января 2023, 15:09

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Силовики задержали и увезли в отдел полиции журналистов Магди Камалова и Магомеда Магомедова, направлявшихся к месту проведения еженедельных пикетов в поддержку Абдулмумина Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", 2 января полицейские задержали заместителя главреда "Черновика" Магомеда Магомедова, проводившего одиночный пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева. Вместе с Магомедовым были задержаны отец, мать и тетя Гаджиева. Спустя несколько часов силовики отпустили их. Силовики третью неделю подряд срывают одиночные пикеты в поддержку Гаджиева, хотя акции проводятся с соблюдением всех требований закона, рассказали журналисты.

Коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и еженедельно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. В них регулярно участвуют Магомед Магомедов, учредитель "Черновика" Магди Камалов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. Пикеты вторую неделю подряд вызывают повышенное внимание силовиков, заметил 26 декабря 2022 года Магди Камалов.

Силовики задержали сегодня Магди Камалова и Магомеда Магомедова и повезли в отдел полиции по Советскому району Махачкалы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Магди Камалов.

По его словам, они с Магомедовым шли к месту проведения еженедельных одиночных пикетов в защиту Абдулмумина Гаджиева. Когда журналисты проходили по центральной площади Махачкалы, их остановил наряд полиции. Силовики сообщили, что у них есть информация о том, что несколько человек с палками планируют "поломать ёлку", установленную на центральной площади.

В ответ на заверения Камалова и Магомедова, что они не собирались ломать ёлку, а лишь пересекали площадь, проходя мимо нее, сотрудники полиции заявили, что журналисты должны проехать в отдел полиции. "Мы не хотели ехать, но нас заставили, и мы теперь едем в отдел", - рассказал Камалов, добавив, что одиночный пикет в поддержку Гаджиева провести не удалось.

Напомним, редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам.

Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину. Подробности дела Гаджиева приведены в материале "Кавказского узла" ""Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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