Рукоприкладство со стороны силовика в Дагестане возмутило пользователей сети

21 мая 2024, 13:23

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Оперуполномоченный угрозыска уволен после того, как в ходе конфликта на автотрассе избил 21-летнего жителя Карабудахкентского района, сообщили в МВД. Видео с избиением водителя распространилось в сети. Часть жителей Дагестана, комментируя поведение силовика, осудили его. А другая часть пожаловалась на несоблюдение правил водителями на дорогах.

Видео, на котором показано, как сотрудник полиции избивает водителя легковой машины на трассе в Дагестане, опубликовала сегодня в своем телеграм-канале "Криминальная хроника Дагестана" пресс-секретарь республиканского МВД Гаяна Гариева.

На кадрах ролика показаны легковые машины "Лада" и "Мерседес", движущиеся по трассе. Водитель "Лады" резко обогнал "Мерседес", затем водитель "Мерседеса" обогнал "Ладу". Далее он остановился на трассе, заблокировав таким образом движение "Ладе", подошел к ее водителю и стал наносить ему удары. Водителя "Мерседеса" увел молодой человек, который подошел к месту конфликта.

Пресс-секретарь МВД Дагестана уточнила, что водитель "Мерседеса" – 37-летний оперуполномоченный отдела уголовного розыска МВД по Дагестану, а водитель "Лады" – 21-летний житель Карабудахкентского района.

"По результатам проверки принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Он понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", – отметила Гариева.

Этот пост в телеграм-канале "Криминальная хроника Дагестана", на который подписаны более 109 тысяч пользователей, на 13.20 мск набрал 362 отметки с реакцией пользователей и 82 комментария. Часть их авторов осудила полицейского.

"Посмотрим, как понесет наказание. На словах или на действиях", – заявил пользователь Mm Nn.

"Дело даже не в нарушении, а в применении насилия", – отметил пользователь MA.

"Сотрудник полиции должен является хорошим примером для всех остальных", – подчеркнул пользователь с ником Кавказ.

Другая часть пользователей напротив, встала на сторону силовика. "Увольнение – это лишнее, могли бы наказать штрафом или понижением должности", – считает Bashirov.

"Зачем его увольнять? Может водитель "девятки" мешал и нагло себя вел. Вот и получил. Водители на старых машинах ужасно ведут себя на дорогах. Разберитесь сначала", – призвал Найчик.

"С такой ситуацией через день сталкиваюсь на трассе, когда нагло с обочины водители лезут и подрезают, а потом ведут себя как будто водитель, который ехал по своей дороге виноват, что он его подрезал. Как этого опера увольняют, того тоже пожизненно лишите прав. Вот тогда будет справедливо, – отметил пользователь с ником Нур.

"Кавказский узел" также писал, что жители Дагестана неоднократно жаловались на применения насилия со стороны силовиков. В частности, широкий общественный резонанс вызвала смерть Курбана Далгатова 20 января 2023 года после того, как он был доставлен в Советский райотдел полиции Махачкалы. Родственники заявили, что он умер от удушья, которое возникло после того, как Далгатову "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

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