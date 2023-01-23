Трое полицейских арестованы по делу о смерти махачкалинца

23 января 2023, 18:30

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Трое полицейских заключены под стражу по делу о смерти задержанного жителя Махачкалы, сообщили следователи. Руководители райотдела полиции, куда был доставлен задержанный, отстранены от работы.

Как писал "Кавказский узел", по делу о смерти махачкалинца задержаны трое оперуполномоченных Советского райотдела полиции, следствие планирует добиваться их ареста, сообщила сегодня прокуратура Дагестана.

21 января стало известно, что махачкалинец Курбан Далгатов умер после того, как был доставлен в отдел полиции по Советскому району. Родственники заподозрили, что он умер от удушья, которое возникло после того, как Далгатову "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД Дагестана, пояснив, что собранные материалы переданы следователям. В отношении сотрудников полиции возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, сообщило в тот же день управление СКР. Дело расследуется по части 5 статьи 286 УК РФ, которая предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.

В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Дагестану. "Уголовное дело […] изъято из производства следственного отдела Советского района по городу Махачкала и передано для дальнейшего расследования в следственное управление Следственного комитета по Республике Дагестан", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Начальник райотдела полиции и три его заместителя отстранены от исполнения должностных обязанностей по решению руководства республиканского МВД, сообщила сегодня пресс-служба министерства.

"По результатам служебной проверки будет принято решение о целесообразности пребывания данных сотрудников в ОВД", - говорится в сообщении в телеграм-канале МВД Дагестана.

Напомним, по данным полиции, вечером 20 января на улице Омарова произошел конфликт между двумя мужчинами, один из них выстрелил в оппонента и скрылся с помощью 35-летнего мужчины. Этот 35-летний мужчина был найден и доставлен в Советский райотдел полиции. Во время разбирательства у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, но врачи констатировали смерть. Позднее выяснилось, что мужчине были нанесены телесные повреждения, которые, возможно, стали причиной смерти, сообщило 21 января МВД.

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