Согласован участок под строительство домов взамен подтопленных в Мамедкале

Для жителей улиц Заречная, Канделаки, Айдынбекова и Вокзальная Мамедкалы, дома которых непригодны для проживания после наводнения, будут построены новые типовые дома, власти района обсудили с главой профильного министерства место их размещения.

Как писал "Кавказский узел", число жилых домов, которые остаются подтопленными в Дагестане, сократилось к 18 апреля до 117. В пунктах временного размещения остаются 537 человек. Житель Мамедкалы, дом которого после наводнения непригоден для проживания, сообщил "Кавказскому узлу", что ему уже показали место, где планируется строить новые дома.

В зоне разрушительных паводков в Дагестане оказалось около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер Артем Михрабов, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям затопленного поселка Мамедкала.

Администрация Дербентского района сообщила сегодня, что в ходе встречи главы района с министром по земельным и имущественным отношениям Дагестана Зауром Эминовым изучен вопрос изменения категории земельного участка, который планируется "в дальнейшем включить его в границы муниципального образования поселка Мамедкала"

"После завершения необходимых процедур данный земельный участок будет передан под строительство типовых жилых домов. Новое жилье предназначено для жителей улиц Заречная, Канделаки, Айдынбекова и Вокзальная, пострадавших от недавнего затопления", - говорится в сообщении.

Власти также сообщили, что в поселке продолжает работу Межведомственная комиссия по признанию жилых помещений непригодными для проживания, сейчас она осматривает дома на улице Заречная.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале переменная облачность без осадков. Дождя не ожидается также ближайшей ночью и 19 апреля.

Напомним, на Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Институт географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий. В частности, застройка речных пойм, вырубка лесов и игнорирование водоохранных зон "буквально множат последствия" паводка, который в иных условиях мог пройти относительно спокойно, указал доктор географических наук Алексей Гуня.

Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики также назвали в числе причин разрушительного наводнения необдуманную застройку территорий, природные факторы и плачевное состояние гидротехнических сооружений. При этом они единодушно сочли значительным вклад волонтеров в борьбу с последствиями потопа.

