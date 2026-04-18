18:00, 18 апреля 2026

Согласован участок под строительство домов взамен подтопленных в Мамедкале

Пострадавший от подтоплений дом на Заречной улице в Мамедкале. Стоп-кадр видео администрации Дербентского район от 18.04.26, https://t.me/derbentskiyrayon_official/22087

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Для жителей улиц Заречная, Канделаки, Айдынбекова и Вокзальная Мамедкалы, дома которых непригодны для проживания после наводнения, будут построены новые типовые дома, власти района обсудили с главой профильного министерства место их размещения.

Как писал "Кавказский узел", число жилых домов, которые остаются подтопленными в Дагестане, сократилось к 18 апреля  до 117. В пунктах временного размещения остаются 537 человек. Житель Мамедкалы, дом которого после наводнения непригоден для проживания, сообщил "Кавказскому узлу", что ему уже показали место, где планируется строить новые дома.

В зоне разрушительных паводков в Дагестане оказалось около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер Артем Михрабов, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям затопленного поселка Мамедкала.

Администрация Дербентского района сообщила сегодня, что в ходе встречи главы района с министром по земельным и имущественным отношениям Дагестана Зауром Эминовым изучен вопрос изменения категории земельного участка, который планируется "в дальнейшем включить его в границы муниципального образования поселка Мамедкала"

"После завершения необходимых процедур данный земельный участок будет передан под строительство типовых жилых домов. Новое жилье предназначено для жителей улиц Заречная, Канделаки, Айдынбекова и Вокзальная, пострадавших от недавнего затопления", - говорится в сообщении.

Власти также сообщили, что в поселке продолжает работу Межведомственная комиссия по признанию жилых помещений непригодными для проживания, сейчас она осматривает дома  на улице Заречная.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале переменная облачность без осадков. Дождя не ожидается также ближайшей ночью и 19 апреля. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, на Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Алексей Гуня, наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана Алексей Гуня: Дагестан столкнулся с новой климатической реальностью

Институт географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий. В частности, застройка речных пойм, вырубка лесов и игнорирование водоохранных зон "буквально множат последствия" паводка, который в иных условиях мог пройти относительно спокойно, указал доктор географических наук Алексей Гуня.

Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики также назвали в числе причин разрушительного наводнения необдуманную застройку территорий, природные факторы и плачевное состояние гидротехнических сооружений. При этом они единодушно сочли значительным вклад волонтеров в борьбу с последствиями потопа.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
