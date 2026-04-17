Жители подтопленных районов Дагестана ждут реакции на заявления о помощи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители власти приходили в пострадавшие от подтопления дома для оценки ущерба, поданы заявления на предоставление помощи, рассказали жители пострадавших районов Дагестана. Два пользователя соцсети сообщили, что несмотря на то, что комиссия зафиксировала ущерб, но предоставить выплаты им отказались.

Как писал «Кавказский узел», в подтопленных районах Дагестана все еще продолжается откачка воды, рассказали местные жители. По их словам, большую помощь оказывают добровольцы. Более 190 тысяч заявлений об оказании разных видов помощи принято оперштабом от жителей пострадавших при паводке районов Дагестана. В зоне подтоплений еще остаются 120 домов.

Жители пострадавших от наводнения райнов Дагестана рассказали об обстановке в их населенных пунктах и о предоставлении помощи властями и добровольцами. Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Добровольцы продолжают помогать жителям затопленных территорий

В Дербентском районе, где наблюдались сильные затопления, приступили к работе группы по оценке ущерба, проводится подворовой обход, сообщила администрация муниципалитета в своем телеграм-канале.

Житель Мамедкалы Рамиз рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что уровень подтопления в поселке снижается, на месте работают представители различных служб и волонтеры.

Обстановка в селе Адильотар Хасавюртовского района стала чуть лучше, но еще многие дома подтоплены. В село привезли необходимые стройматериалы, работают добровольцы, ранее рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Руслан.

В Редукторном поселке Махачкалы подтоплений уже нет, налажена подача воды и электроснабжение, продолжается откачка воды из затопленных домов в поселке Караман возле Махачкалы, рассказали местные жители.

В Мамедкале жителям предложили построить дома в других местах поселка

15 апреля глава Дербентского района Эльман Аллахвердиев сообщил в своем телеграм-канале, что встретился с жителями нескольких улиц поселка Мамедкала, чьи дома пострадали от подтопления.

«В ходе диалога мы обсудили варианты переселения людей в более безопасные и благоприятные районы в пределах самого поселка Мамедкала. Жители положительно отнеслись к предложенным мерам, и мы приступаем к следующему этапу работ по восстановлению поселка», - проинформировал Аллахвердиев.

Жители Мамедкалы рассказали об обстановке в селе после затопления

Ранее житель Мамедкалы Низарбек сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что его дом после подтопления не подлежит восстановлению, его придется сносить.

Власти обещали построить новые дома тем, у кого они не подлежат восстановлению

17 апреля он рассказал, что временно живет в доме родственников. Комиссия задокументировала состояние его подтопленного дома. Он подал через МФЦ заявление о компенсации ущерба, оно находится на рассмотрении.

«Власти обещали построить новые дома тем, у кого они не подлежат восстановлению. Некоторые дома просушить и восстановить невозможно, их придется сносить. Мне показали участок предполагаемого строительства возле виноградников», - говорит Низарбек.

Помощь в поселок поступает очень большая, отметил мужчина.

«Даже не знаем, от кого она приходит – от властей или волонтеров. Почти на каждой улице есть пункты, полные всем необходимым - вода, еда, одежда», - рассказал Низарбек.

Житель Мамедкалы Магарам рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что проблем с получением гуманитарной помощи в поселке нет. Его затопленный дом частично просушен.

"Сегодня дополнительно к просушке домов подключился Красный Крест. Они привезли мощные электропушки, активно работают", - рассказал Магарам, добавив, что подал заявление на получение компенсации за понесенный ущерб.

В Адильотаре продолжается откачка воды

Администрация Хасавюртовского района сообщила, что в селе Адильотар продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. "Добровольцы проводят очистку дворов, улиц и прилегающих территорий, оказывая помощь местным жителям", - проинформировали в муниципалитете.

В селе Адильотар еще достаточно подтопленных домов, активно идут работы по откачиванию воды и просушке, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Руслан. В последние дни в село поступает много гуманитарной помощи и техники, отметил он.

Исполняющий обязанности директора филиала «Северный Кавказ-Дагэнерго» Магомедшапи Шапиев сообщил в своем телеграм-канале, что жители затопленных сёл Адильотар, Кадыротар, Тутлар и Мамедкала не будут платить за электричество до стабилизации ситуации.

«Принято решение о временной отмене начисления среднемесячных платежей за электроснабжение для абонентов, проживающих в указанных населённых пунктах, на период проведения восстановительных мероприятий и стабилизации ситуации. Кроме того, в случаях повреждения внешних сетей электроснабжения и приборов учёта электрической энергии в результате подтопления, восстановительные работы будут организованы силами филиала «Дагэнерго» с полной заменой повреждённого оборудования за счёт средств компании», - рассказал Шапиев.

В поселке Караман вода практически откачена усилиями жителей и при поддержке волонтёров, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Абдул.

«Владелец расположенной рядом на федеральной трассе АЗС бесплатно предоставил тонну солярки для заправки работающего в поселке экскаватора. Сейчас подключились к решению текущих проблем местные власти. Приходила комиссия по оценке ущерба, провели подворовой обход. Жители подали заявления на получение компенсации за понесенный ущерб», - сообщил он.

Ряд пользователей Telegram пожаловались на отказы в выплатах

Озвучены размеры компенсаций за утрату жилья при наводнении в Дагестане

16 апреля глава Дагестана Сергей Меликов на заседании оперштаба потребовал ускорить работу по выплатам пострадавшим в ЧС, сообщила в телеграм-канале администрация главы региона. Как говорится в публикации, выплаты получили 1280 человек.

«У нас те, которые от первого этапа пострадали – Махачкала, Адильотар, все должны быть уже обеспечены единовременными выплатами. Почему не все получили?» — приводится цитата Меликова, который потребовал у главы Минтруда Магомеда Кихасурова кардинально изменить ситуацию к понедельнику.

«Черновик» опубликовал в телеграм-канале письмо подписчика, живущего в микрорайоне «Пальмира» Махачкалы.

«У меня дома, по ул. 4-я Полярная, вода была выше колена, а получил серьезный ущерб. Написал заявление на помощь по утрате имущества. Комиссия осмотрела дом, составила заключение, фото-, видеоматериал у них в наличии. Вчера получил ответ — отказ в помощи», -сказано в публикации.

В ответ на нее другой житель «Пальмиры», живущий в квартале Мичурина, 2-й проезд Биологов, сообщил, что ему с "Госуслуг" пришёл отказ в помощи по утрате имущества из-за затопления. "В отказе ссылаются на то, что нашей улицы нет в списке подтопленных. Хотя уровень воды дома был на уровне полметра. Аналогичный отказ пришел и к нашим соседям. Нам теперь, получается, ещё бегать и добиваться выплат? Интересно было бы взглянуть на список тех, кому были перечислены деньги», - написал подписчик.

Напомним, на Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Алексей Гуня: Дагестан столкнулся с новой климатической реальностью

Институт географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий. В частности, застройка речных пойм, вырубка лесов и игнорирование водоохранных зон "буквально множат последствия" паводка, который в иных условиях мог пройти относительно спокойно, указал доктор географических наук Алексей Гуня.

Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики также назвали в числе причин разрушительного наводнения необдуманную застройку территорий, природные факторы и плачевное состояние гидротехнических сооружений. При этом они единодушно сочли значительным вклад волонтеров в борьбу с последствиями потопа.

В частности, наводнение застало врасплох жителей Хасавюртовского района, и людям пришлось спешно эвакуироваться, бросив имущество, рассказали "Кавказскому узлу" сельчане. По их словам, в первые часы помощь друг другу оказывали в основном сами односельчане, а представители администрации появились на следующий день. Жители сел Адильотарского сельсовета в результате потопа лишились 400 голов крупного рогатого скота, 360 голов мелкого рогатого скота и почти 30 тысяч домашних птиц.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".