Сотрудник полиции. Фото Елены Синеок, Юга.ру

23 января 2023, 13:20

Трое полицейских задержаны по делу о смерти махачкалинца

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

По делу о смерти жителя Махачкалы задержаны три сотрудника райотдела полиции, сообщила сегодня прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", 21 января стало известно, что махачкалинец Курбан Далгатов умер после того, как был доставлен в отдел полиции по Советскому району. Родственники заподозрили, что он умер от удушья, которое возникло после того, как Далгатову "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД Дагестана, пояснив, что собранные материалы переданы следователям. В отношении сотрудников полиции возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, сообщило в тот же день управление СКР.

Дело расследуется по части 5 статьи 286 УК РФ, которая предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.

Прокуратура Дагестана организовала проверку в связи со смертью задержанного. По предварительным данным ведомства, в ночь на 21 января трое оперуполномоченных Советского райотдела полиции доставили в отдел гражданина "с целью получения сведений о местонахождении подозреваемого в совершении преступления", сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры.

"В отделе полиции ему стало плохо. В последующем мужчина скончался", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Подозреваемые задержаны, следствие будет добиваться заключения их под стражу, отмечается в публикации. Где именно скончался мужчина, ведомство не уточнило.

Напомним, по данным полиции, вечером 20 января на улице Омарова произошел конфликт между двумя мужчинами, один из них выстрелил в оппонента и скрылся с помощью 35-летнего мужчины. Этот 35-летний мужчина был найден и доставлен в ОВД. Во время разбирательства у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, но врачи констатировали смерть. Позднее выяснилось, что мужчине были нанесены телесные повреждения, которые, возможно, стали причиной смерти, сообщило МВД.

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Примечание:

"Прокурор запросил длительные сроки для силовиков по делу об избиениях в СИЗО Махачкалы", "Прокуратура потребовала от МВД рассмотреть заявление о жестком задержании в Махачкале", "ЕСПЧ назначил компенсации шести уроженцам юга России за пытки".

Автор: "Кавказский узел"

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