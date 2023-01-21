Пользователи Telegram призвали наказать виновных в смерти задержанного махачкалинца

21 января 2023, 18:04

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Сотрудники райотдела полиции Махачкалы заподозрены в превышении полномочий в связи со смертью задержанного, сообщил Следственный комитет. Пользователи Telegram призвали наказать виновных.

Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что 20 января махачкалинец Курбан Далгатов умер после того, как был доставлен в отдел полиции по Советскому району. Родственники заподозрили, что он умер от удушья, которое возникло после того, как Далгатову "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД Дагестана, пояснив, что собранные материалы переданы следователям.

По данным полиции, вечером 20 января на улице Омарова произошел конфликт между двумя мужчинами, и один из них выстрелил в оппонента и скрылся с помощью 35-летнего мужчины. Этот 35-летний мужчина был найден и доставлен в ОВД. Во время разбирательства у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, но врачи констатировали смерть. Позднее выяснилось, что мужчине были нанесены телесные повреждения, которые, возможно, стали причиной смерти, сообщило МВД.

В отношении сотрудников полиции возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, сообщило управление СКР по Дагестану.

"По факту смерти в ночь с 20 на 21 января в отделе полиции Советского района УМВД России по Республике Дагестан мужчины, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в публикации, размещенной в 16.12 мск на сайте ведомства.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, отмечается в сообщении. Другие подробности в нем не приведены.

Часть 5 статьи 286 УК РФ предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.

Под публикацией в телеграм-канале МВД Дагестана с подтверждением сведений о смерти задержанного размещено, по состоянию на 18.04 мск, 599 комментариев. Авторы многих из них призвали наказать виновных.

"Хоть бы их наказали, чтоб другим уроком было, показательный суд устроили", - написал, в частности, пользователь с ником "М". "Дай Аллах, чтобы их посадили в тюрьму, если реально виновны", - высказал пожелание Серый Волк.

"Жалко парня. Надеемся, правоохранительные органы дадут правовую оценку", - поделился Ма Д. "Надеюсь, закон для всех один. Вы представьте, если три простых парня убили бы сотрудника. Будем надеяться, что перед законом все равны", - написал Фыва Фыва.

"Надеемся, правоохранительные органы дадут правовую оценку", - высказался Адам. "Я уверен, несмотря работники полиции или нет, виновных накажут", - написал Н Курбанов. "Никто не имеет права пытать человека. И преступники не должны работать в органах. Но не мы будем давать оценку случившемуся. Разбирательство ведь будет, и будет суд. Судья даст оценку", - написал А А.

"Подобного рода бесчинства силовиков должны встречать самую жесткую реакцию общества, чтобы таких случаев больше не было", - поделился мнением Hkg. "Это что получается, его пытали в стенах РОВД? Ужас, явно перестарались на допросе, пытаясь выбить показания... Нужно уволить и посадить таких оборотней в погонах. Полиция должна защищать, а не убивать без вины виноватых", - написала Тамилла.

"Расследованием занимается Следственный комитет. Все дальнейшие комментарии будут от них", - сообщила участникам обсуждения пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева.

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