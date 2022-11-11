Прокурор запросил длительные сроки для силовиков по делу об избиениях в СИЗО Махачкалы

11 ноября 2022, 15:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывшего начальника махачкалинского СИЗО Дауда Давыдова гособвинитель потребовал приговорить к 13 годам колонии, а двух его подчиненных – к девяти годам по делу об избиениях арестантов и вымогательстве денег и имущества на 9 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", 8 февраля 2021 года следователи сообщили, что в суд передано дело бывшего начальника СИЗО №1 Махачкалы, его заместителя, двух сотрудников и осужденного. Они обвинены в превышении полномочий, взяточничестве, вымогательстве и мошенничестве на сумму более 9 миллионов рублей.

По версии следствия, с декабря 2015 года по июнь 2019 года обвиняемые неоднократно применяли физическое насилие к арестованному и вынудили его переоформить право собственности на земельный участок, строения и квартиру, общей стоимостью более 5 миллионов рублей. Также обвиняемые получили от супруги арестованного взятки на общую сумму 150 тысяч рублей, а от местного жителя - 300 тысяч рублей за улучшение условий содержания под стражей его отца, а в феврале 2019 года обвиняемые в сговоре с осужденным похитили 3,2 миллиона рублей у арестованного, считают следователи.

В Кировском райсуде Махачкалы прошли прения сторон по делу бывших сотрудников следственного изолятора № 1, обвиняемых в пытках и вымогательстве квартиры. На заседании прокурор потребовал приговорить бывшего начальника СИЗО Дауда Давыдова к 13 годам колонии строгого режима, а его подчиненных Махача Вакилова и Абдуллу Мирзаева – к девяти годам колонии, сообщает сегодня правозащитный проект "Аксиома" в своем телеграм-канале. "Сами подсудимые свою вину не признают. 24 ноября они выступят с последним словом", - сообщили правозащитники.

Весной этого года был приговорен к 3,5 года колонии инспектор СИЗО Магомед Салиев, которого суд признал виновным в превышении полномочий и получении крупной взятки. Салиев полностью признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Несколько эпизодов, в которых он фигурировал, инкриминируются и Давыдову и его подчиненным, отмечается в публикации.

Дело поступило в суд 21 октября 2021 года, последнее заседание состоялось 10 ноября, следующее намечено на 10.30 мск 24 ноября, говорится в карточке дела на сайте Кировского райсуда.

Среди потерпевших - бывший следователь

Трое из четырех подсудимых (Дауд Давыдов, Махач Вакилов и Абдулла Мирзаев) обвиняются по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий с применением насилия) и части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Дауд Давыдов также обвинен по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере с ее вымогательством группой лиц). Четвертому обвиняемому, Рустаму Рустамову, инкриминируется часть 3 статьи 163 УК РФ, следует из карточки дела.

Часть 3 статьи 163 УК РФ предусматривает от семи до 15 лет лишения свободы, часть 3 статьи 286 - от трех до десяти лет, часть 5 статьи 290 - от семи до 12 лет лишения свободы.

По существу дело Давыдова и его подчиненных суд начал рассматривать 1 декабря 2021 года. Один из потерпевших по делу - бывший следователь управления СКР по Дагестану Арслан Курбаналиев, сообщил в декабре 2021 года "Черновик".

Именно Курбаналиева, как считает следствие, сотрудники СИЗО с одобрения Давыдова неоднократно избивали и получили от его жены взятку в 150 тысяч рублей. Позднее суд приговорил Курбаналиева к 6,5 года колонии, признав его виновным в превышении полномочий, мошенничестве и незаконном лишении свободы, говорится в публикации издания. Рустам Рустамов в публикации назван тем осужденным, в сговоре с которым обвиняемые вымогали 3,2 миллиона рублей у другого арестанта.

На заседании 1 декабря 2021 года был допрошен свидетель обвинения, младший инспектор дежурной службы СИЗО-1 Эльмар Гаджиев. Он рассказал, что в его обязанности входит вывод заключённых на суды и следствие, по возвращении он их проверяет и размещает по камерам. "Однако свидетель почти на все вопросы отвечал, что ничего не помнит, так как в день через него проходит по 50-60 человек", - сообщило издание.

Также в качестве свидетеля была допрошена на первом заседании Айгуль Мамаева, супруга Рустама Рустамова. Она подтвердила суду, что, находясь в СИЗО-1, муж иногда ей звонил и говорил, что на ее карту будут перечислены деньги, которые она должна отправить на номера карт определенных людей. Женщина рассказала, что самой крупной суммой перевода были 200 тысяч рублей, которые она частями отправила нескольким лицам, а на оставшиеся деньги купила продукты, и отец супруга отвёз их неизвестному им человеку, который должен был передать их в СИЗО, говорится в публикации.

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