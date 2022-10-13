ЕСПЧ назначил компенсации шести уроженцам юга России за пытки

13 октября 2022, 14:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Компенсации на общую сумму 208 300 евро назначил ЕСПЧ шести уроженцам Дагестана, Кабардино-Балкарии, Кубани и Чечни, признав их пострадавшими от пыток силовиков.

Как писал "Кавказский узел", 16 сентября Российская Федерация перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. Однако ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня. К 16 сентября на рассмотрении ЕСПЧ находились 17450 заявлений, направленных против России.

11 июня Владимир Путин подписал принятый 7 июня Госдумой законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года. Кроме того, постановления ЕСПЧ больше не являются основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами.

Сегодня ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили статью 3 Конвенции по жалобам 11 человек на насилие со стороны силовиков, следует из публикации на сайте суда.

В числе тех, кому ЕСПЧ назначил компенсации, пять уроженцев Северного Кавказа. Так, жителям Баксана Темиркану Ашабокову и Артуру Танову ЕСПЧ присудил по 26 тысяч евро компенсации за пытки в 2012 году.

Жителю Дагестана Имангазали Магомедову, который был избит после задержания в 2014 году, а затем признан виновным в пособничестве боевикам и незаконном хранении наркотиков и оружия, суд назначил 33800 евро.

Бывший сотрудник службы безопасности президента Чечни Аюб Тунтуев, который был найден мертвым в колонии в марте 2019 года, в мае 2015 года подвергался избиениям и пыткам в колонии во Владимирской области, решил ЕСПЧ, назначив компенсацию в 15500 евро.

В колонию во Владимирской области ранее осужденный по двум уголовным делам Аюб Тунтуев был переведен в 2015 году. Согласно жалобе в ЕСПЧ, которая была коммуницирована 1 июня 2017 года, новое уголовное дело Тунтуева было возбуждено после того, как он под пытками написал явку с повинной. В августе 2018 года адвокаты подали в ЕСПЧ еще одну жалобу по новым эпизодам пыток и давления на Аюба Тунтуева.

Компенсацию в 55 тысяч евро ЕСПЧ назначил по жалобе жителя Дагестана Султанхана Ибрагимова, который был оправдан судом после обвинений в двух убийствах. Правозащитники в 2018 году указали в жалобе в ЕСПЧ, что Ибрагимов после избиений и пыток взял на себя убийства, которых не совершал, но расследование его жалоб на пытки так и не было проведено.

Кроме того, ЕСПЧ присудил компенсацию в 52 тысячи евро Эдуарду Паладьяну, который был одним из обвиняемых по делу депутата заксобрания Кубани Сергея Зиринова и, по данным защиты, подвергался пыткам с целью оговора себя и других.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.