Число затопленных в Дагестане домов снизилось до 117

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Число жилых домов, которые остаются подтопленными в Дагестане, сократилось до 117. В пунктах временного размещения остаются 537 человек.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля в Дагестане оставались подтопленными 508 жилых домов, 523 приусадебных участка и 39 участков автодорог. В пунктах временного размещения в республике находились 530 человек, включая 181 ребенка. 17 апреля в регионе оставались подтопленными 120 домов, 129 приусадебных участков и шесть участков автодорог.

В зоне разрушительных паводков в Дагестане оказалось около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер Артем Михрабов, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям затопленного поселка Мамедкала.

Число подтопленных жилых домов в Дагестане сократилось до 117, сообщило МЧС.

"В Республике Дагестан в четырех населенных пунктах остаются подтопленными 117 жилых домов, 122 приусадебных участка и шесть участков автодорог", - цитирует сегодня сообщение ведомства ТАСС.

По данным МЧС, в 15 пунктах временного размещения находятся 537 человек, в том числе 159 детей, говорится в публикации.

Напомним, на Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Институт географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий. В частности, застройка речных пойм, вырубка лесов и игнорирование водоохранных зон "буквально множат последствия" паводка, который в иных условиях мог пройти относительно спокойно, указал доктор географических наук Алексей Гуня.

Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики также назвали в числе причин разрушительного наводнения необдуманную застройку территорий, природные факторы и плачевное состояние гидротехнических сооружений. При этом они единодушно сочли значительным вклад волонтеров в борьбу с последствиями потопа.

