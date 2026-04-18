Дагестанские журналисты разъяснили использование лодок без весел в зоне потопа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Использование безвесельных лодок для эвакуации жителей из зон подтопления в Дагестане связано не с дефицитом спасательного снаряжения, а с тем, что надувные лодки предназначены для буксировки людьми.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля в Дагестане оставались подтопленными 508 жилых домов, а 17 апреля – уже 120 домов. К утру 18 апреля число подтопленных жилых домов в Дагестане сократилось до 117. В пунктах временного размещения сегодня остаются 537 человек.

В Дагестане в зоне разрушительных паводков оказалось около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер Артем Михрабов, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям затопленного поселка Мамедкала.

Кадры эвакуации жителей из зон подтопления в Дагестане, на которых видно, что люди сидят как в лодках с веслами, так и в безвесельных лодках, прокомментировали корреспонденту "Кавказского узла" журналист Идрис Юсупов (включен в реестр иностранных агентов, но оспорил это решение в суде) и другой журналист, давший комментарий на условиях анонимности.

Использование лодок без весел не связано с отсутствием весел, указали они. Дело, вероятно, было в том, что на некоторых участках подтопления использовались надувные лодки, предназначенные для буксировки, пояснил Идрис Юсупов.

Другой журналист в свою очередь подчеркнул, что на тех фотографиях и видеороликах, которые он видел, лодки были с веслами. «В то же время я не исключаю, что в ходе спасения могли использоваться надувные лодки без весел, так как их держат за канат и сопровождают спасатели», - заметил он.

В июле 2020 года во время подтоплений в Ростовской области спасатели также использовали надувные лодки без весел - в частности, при эвакуации людей с железнодорожного вокзала в Ростове-на-Дону. На видео, опубликованном тогда областным управлением МЧС, было видно, как спасатели, идущие вброд через затопленный участок, буксируют надувную лодку, в которой сидит семья с ребенком.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале переменная облачность без осадков. Дождя не ожидается также ближайшей ночью и 19 апреля.

Напомним, на Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, начались в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

К 17 апреля власти Дагестана приняли более 190 тысяч заявлений на оказание помощи от пострадавших жителей.

