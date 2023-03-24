Суд отказался исключить показания Тамбиева из списка доказательств

24 марта 2023, 11:55

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На заседании по делу Абдулмумина Гаджиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева суд отклонил ходатайство Тамбиева, попросившего признать недопустимым доказательством его первые показания, полученные под давлением. Рассмотрение аналогичного ходатайства Ризванова намечено на 6 апреля.

Как писал "Кавказский узел", судебный процесс по делу Гаджиева, Ризванова и Тамбиева затянулся из-за отсутствия результатов экспертизы статей Гаджиева, которую ранее повторно запросила сторона обвинения. Это обстоятельство не позволяет перейти к прениям, рассказали 14 марта "Кавказскому узлу" адвокаты.

10 января в суде были оглашены результаты экспертизы статей Гаджиева в "Черновике", которую провел Южный центр судебной экспертизы Минюста. Экспертиза установила, что в представленных статьях нет признаков побуждения к перечислению денег в благотворительный фонд, к свержению органов власти, признаков пропаганды идей террористических организаций и возбуждения вражды и ненависти к силовикам. Это соответствует версии о невиновности журналиста, сообщила защита. После этого обвинение посчитало необходимой новую экспертизу статей журналиста, чтобы проверить их на наличие "любых призывов".

Очередное заседание Ростовского военного окружного суда, прошедшее 23 марта, было скоротечным, оно длилось примерно полчаса, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" супруга Гаджиева Дана Сакиева. "Суд рассмотрел ходатайство Кемала Тамбиева о признании недопустимым доказательством его первого допроса, который был взят под давлением без допуска адвоката по соглашению. Суд отказал в удовлетворении ходатайства, приняв сторону прокурора", - рассказала она.

Аналогичное ходатайство, по ее словам, подал Абубакар Ризванов. Он попросил признать недопустимым доказательством его опознание по фото одним из засекреченных свидетелей, которое проходило с процессуальными нарушениями.

"Ходатайство Ризванова будет рассмотрено на следующем заседании, поскольку прокурору, как правило, нужна неделя, чтобы подготовить возражение", - сказала Дана Сакиева, добавив, что следующее заседание назначено на 6 апреля.

Также, по ее словам, суд проинформировал участников процесса, что результаты дополнительной экспертизы статей Абдулмумина Гаджиева будут готовы не раньше конца апреля.

Защита Гаджиева не планирует заявлять новые ходатайства и привлекать новых свидетелей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гаджиева Арсен Шабанов. Линия защиты Гаджиева "вполне выстроена", и защита удовлетворена теми материалами, что предоставлены суду, пояснил он.

Получить комментарии защитников Ризванова и Тамбиева не удалось, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 2 марта защита подсудимых завершила представление доказательств в суде, но Тамбиев потребовал исключить из дела протокол первого допроса, а Ризванов – вызвать новых свидетелей в суд.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину. Подробности дела Гаджиева собраны в материале "Кавказского узла" ""Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. В них участвуют, в частности, учредитель "Черновика" Магди Камалов, заместитель главного редактора издания Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. 20 марта такие одиночные пикеты провели Магомед Магомедов и Идрис Юсупов.

Пикеты в поддержку Гаджиева напоминают махачкалинцам о его деле и требовании коллег журналиста прекратить уголовное преследование и освободить его из-под стражи, рассказал 20 марта Магомед Магомедов. Ранее, 20 февраля, друзья Гаджиева также указали, что дело Абдулмумина Гаджиева теряется на фоне других новостей, а такие пикеты напоминают людям про его судьбу.

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