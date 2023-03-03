Защита завершила представление доказательств по делу Абдулмумина Гаджиева

03 марта 2023, 05:38

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Адвокаты Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова завершили представление доказательств, но Тамбиев требует исключить из дела протокол первого допроса, а Ризванов добивается вызова новых свидетелей в суд.

Как писал "Кавказский узел", обвинение по делу Абдулмумина Гаджиева посчитало необходимой новую экспертизу статей журналиста, чтобы проверить их на наличие любых призывов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гаджиева Арсен Шабанов. Ранее перед экспертами ставился вопрос о призывах к конкретным действиям или идеям, теперь же "трудно понять, чего именно хочет сторона обвинения" добиться этим ходатайством, заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

10 января на заседании суда по делу Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова были оглашены результаты экспертизы статей Гаджиева в "Черновике", которую провел Южный центр судебной экспертизы Минюста. Экспертиза установила, что в представленных статьях нет признаков побуждения к перечислению денег в благотворительный фонд, к свержению органов власти, признаков пропаганды идей террористических организаций и возбуждения вражды и ненависти к силовикам. Это соответствует версии о невиновности журналиста, сообщила защита. Ранее работа экспертов центра не давала поводов усомниться в их компетентности, отметили опрошенные "Кавказским узлом" адвокаты.

На очередном заседании по делу Гаджиева, Тамбиева и Ризванова в Южном окружном военном суде 2 марта сторона защиты представляла суду доказательства, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

"Защита предоставляла свои доказательства. Ожидаются результаты экспертизы. Следующее заседание суда назначено на 14.00 мск 16 марта, на нем защита, возможно, продолжит предоставлять доказательства. Возможно, уже будут готовы итоги экспертизы", - сказала представительница пресс-службы суда.

Защита практически завершила представление доказательств, сообщил адвокат Абдулмумина Гаджиева Арсен Шабанов. "Насколько я знаю, и защита, и обвинение уже исчерпали все свои доказательства", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат подчеркнул, что ответы эксперта на вопросы обвинения не могут свидетельствовать о вине его подзащитного. "Это личное дело каждого: какой образ жизни вести, светский или религиозный. И каждый имеет право призывать и к тому, и другому образу жизни", - указал Шабанов.

Судебное следствие пока не завершено, отметил адвокат Кемала Тамбиева Руслан Нагиев. "У защиты есть еще несколько ходатайств об исключении некоторых доказательств из дела, но мы также ждем результатов экспертизы", - сообщил он "Кавказскому узлу".

Нагиев разделяет мнение коллеги, что новые вопросы обвинения к эксперту нерелевантны. "Просто прокурора не устроило, как выступил эксперт ранее. Он пытается какие-то доказательства получить от экспертизы", - сказал адвокат.

На заседании 2 марта Кемал Тамбиев заявил ходатайство об исключении из доказательств обвинения протокола своего первого допроса, на который не был допущен его адвокат по соглашению, рассказала "Кавказскому узлу" супруга Абдулмумина Гаджиева Дана Сакиева.

"Также он указал, что был избит при задержании, перевезен из Москвы в Махачкалу, весь день был голодным и подвергался давлению. Решение по ходатайству будет принято на следующем заседании", - сказала она.

Хотя сторона защиты завершила предоставление доказательств, суд ждет результатов дополнительной экспертизы статей Абдулмумина Гаджиева, а Абубакар Ризванов на заседаниях продолжает попытки вызвать в суд новых свидетелей, отметила Дана Сакиева.

"Абдулмумина дети видели в последний раз три с половиной года назад на свидании в Махачкале. Поддержку чувствуем от всех постоянно, от знакомых и незнакомых людей. Тетя вчера приехала к нам на поезде из Черкесска: узнав, что она едет к детям Абдулмумина, соседи по купе передали им подарки", - рассказала супруга Гаджиева.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину. Подробности дела Гаджиева приведены в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.