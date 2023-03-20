Магомед Магомедов в одиночном пикете общается с прохожими. Махачкала, 20 марта 2023 г. Фото корреспондента "Кавказского узла"

20 марта 2023, 14:23

Коллеги Абдулмумина Гаджиева провели пикеты в Махачкале

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Два одиночных пикета с требованием прекратить уголовное преследование редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева провели сегодня в центре Махачкалы журналисты Магомед Магомедов и Идрис Юсупов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. В них участвуют, в частности, учредитель "Черновика" Магди Камалов, заместитель главного редактора издания Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. 13 марта одиночные пикеты провели Магомед Магомедов и Идрис Юсупов.

Сегодня Магомед Магомедов и Идрис Юсупов провели одиночные пикеты на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова. Магомедов потребовал немедленного освобождения Абдулмумина Гаджиева, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте акций.

На месте одиночного пикета присутствовали коллеги Гаджиева и его родственники. Одиночная акция привлекла внимание прохожих: многие останавливались и спрашивали о продвижении дела Абдулмумина Гаджиева.

Дело Абдулмумина Гаджиева теряется на фоне других новостей, а такие пикеты напоминают людям про его судьбу, указали 20 февраля после очередной серии пикетов друзья Гаджиева.

За тридцать минут на одиночный пикет отреагировали шестеро прохожих, а также прозвучали более десятка одобрительных сигналов водителей автомобилей, проезжавших мимо места проведения пикета.

Журналист Идрис Юсупов в свою очередь вышел на пикет с плакатом "Свободу журналистике".

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину.

Судебный процесс затянулся из-за отсутствия результатов экспертизы статей Гаджиева, которую ранее повторно запросила сторона обвинения. Это обстоятельство не позволяет перейти к прениям, рассказали 14 марта "Кавказскому узлу" адвокаты.

Подробности дела Гаджиева собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". 

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Примечание:

"Силовики сорвали пикет в защиту Гаджиева", "Коллеги Гаджиева усомнились в перспективах печатного выпуска "Черновика"", "Коллеги Гаджиева отпущены из полиции в Махачкале".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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20 марта 2023, 13:45

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