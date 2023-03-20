Журналисты рассказали о целях пикетов в поддержку Гаджиева

20 марта 2023, 20:55

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Пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева напоминают махачкалинцам о его деле и требовании коллег журналиста прекратить уголовное преследование и освободить его из-под стражи, рассказал Магомед Магомедов. Сегодня силовики не препятствовали проведению пикетов, но записали личные данные и взяли объяснения с пикетчиков, сообщил Идрис Юсупов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. В них участвуют, в частности, учредитель "Черновика" Магди Камалов, заместитель главного редактора издания Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. 20 марта одиночные пикеты провели Магомед Магомедов и Идрис Юсупов.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину. Подробности дела Гаджиева собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

На месте проведения одиночных акций присутствовали коллеги Гаджиева, его друзья и родственники. Акции в поддержку журналиста привлекли внимание прохожих и автомобилистов, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Первый одиночный пикет начался в 13.00 и продлился до 13.33 мск. По подсчетам корреспондента "Кавказского узла", за это время к журналисту Магомеду Магомедову подошли шестеро прохожих и прозвучало не менее 13 одобрительных сигналов со стороны водителей автомобилей, проезжавших мимо. Также водители выражали поддержку жестами и фотографировали пикетирующего.

Второй одиночный пикет прошел с 13.33 по 14.01 мск. За это время на одиночную акцию отреагировало трое прохожих, ни один из которых не вступил в диалог с Юсуповым. Также на одиночный пикет отреагировали сигналами и жестами одобрения отреагировали шесть водителей .

В начале первого одиночного пикета к месту проведения акции подошел сотрудник в форме и записал личные данные Магомедова и Юсупова, затем, к началу второго одиночного пикета, пришел участковый сотрудник полиции и также записал личные данные пикетчиков и потребовал у них письменные объяснения.

Одна из главных задач еженедельных одиночных акций - напоминание обществу и властям о том, что журналист "Черновика" Абдулмумин Гаджиев на протяжении четырех лет находится в СИЗО, рассказал Магомед Магомедов. По его словам, власти вынуждены реагировать на эти одиночные акции хотя бы через реакцию правоохранительных органов, которые приходят к месту проведения одиночных пикетов и фиксируют проведение одиночных акций. Журналист напомнил, что требования коллег Гаджиева остаются прежними. "Требования, которые мы выдвигали изначально, актуальны и на сегодняшний день. Необходимо прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова, потому что уголовное дело в отношении них незаконно, оно необъективно и необоснованно", - считает Магомедов.

Судебный процесс затянулся из-за отсутствия результатов экспертизы статей Гаджиева, которую ранее повторно запросила сторона обвинения. Это обстоятельство не позволяет перейти к прениям, рассказали 14 марта "Кавказскому узлу" адвокаты.

Сторона обвинения запросила очередную экспертизу, после того как выводы экспертов по предыдущей экспертизе, назначенной судом, оказались на стороне защиты и подтвердили позицию адвокатов Гаджиева, рассказал Магомедов. По его словам, если результаты второй экспертизы также подтвердят позицию защиты, то сторона обвинения будет пытаться "затянуть судебную процедуру" и найти в выводах эксперта хотя бы намек на возможность доказать в чем-то вину Гаджиева.

Журналист Идрис Юсупов отметил повышенное внимание со стороны прохожих и водителей автомобилей. По словам Юсупова примечательным было то, что многие из тех, кто отреагировал на пикеты, были туристами, также прохожие фотографировали оба пикета. К Магомеду Магомедову в ходе пикета подошел житель Махачкалы по имени Забибулла, который спросил о том, что происходит с уголовным преследованием Гаджиева и самим "Черновиком", печатная версия которого перестала выходить, добавил Юсупов

Забибулла рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что с самого начала следит за уголовным преследованием Гаджиева и считает данное преследование несправедливым. "Несправедливо, конечно. Придираются к нему, я считаю", - сказал он.

Прохожий добавил, что был подписан на печатную версию газеты и регулярно читал ее до момента приостановки выхода печатной версии. "Каждый раз ждал пятницы (чтобы прочитать газету – прим. "Кавказского узла")" , - рассказал местный житель. Однако с приостановкой выхода газеты доступ к информации для него стал ограничен, так как он не умеет пользоваться интернетом, добавил Забибулла.

17 ноября 2022 года редакция "Черновика" заявила, что власти препятствуют выходу тиража печатной версии издания. Журналисты связали это с позицией главы Дагестана Сергея Меликова. Очередной тираж "Черновика" был доставлен из Ростовской области после того, как типография в Дагестане отказалась печатать газету. 24 ноября редакция "Черновика" сообщила о срыве выпуска газеты из-за отказа типографии. В связи с этим 28 ноября издание временно отказалось от выпуска печатной версии, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Силовики не пытались помешать проведению пикетов, указал Юсупов. Полицейский записал личные данные каждого из пикетирующих и потребовал письменные объяснения по поводу проводимых одиночных акций. "Это обычная стандартная процедура, которая повторяется каждую неделю", - уточнил он.

Мать Абдулмумина Гаджиева рассказала, что проблем с получением посылок в СИЗО у него нет. Последний раз родные отправляли ему посылку три недели назад. По ее словам, Абдулмумин гаджиев не жалуется на условия содержания и на состояние здоровья . Она отметила, что адвокат Гаджиева постоянно посещает судебные заседания, проходящие в Южном окружном военном суде и если у Гаджиева будут какие-либо проблемы со здоровьем либо с содержанием в СИЗО родственники незамедлительно узнают об этом через адвоката.

Адвокат Гаджиева Арсен Шабанов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в рамках линии защиты был допрошен ряд свидетелей, среди которых были родственники и родители Гаджиева, а также коллеги журналиста: Магди Камалов и Маирбек Агаев и другие работники издания "Черновик".

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