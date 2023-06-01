Прокурор потребовал допросить экспертов по делу дагестанского журналиста Гаджиева

01 июня 2023, 21:25

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Суд в Ростове-на-Дону не смог приступить сегодня к прениям, так как прокурор настоял на допросе экспертов, которые проводили экспертизу статей журналиста Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма, сообщил адвокат Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая было объявлено о завершении судебного следствия по делу о финансировании терроризма против Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова. Третья экспертиза, на которой настаивало обвинение, не обнаружила в публикациях Абдулмумина Гаджиева призывов к противозаконным действиям. Коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. Экспертиза подчеркнула необоснованность обвинений дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева, что может сказаться на решении суда, предположил дагестанский журналист Идрис Юсупов. Адвокат Гаджиева сообщил, что на заседании 1 июня планируются прения сторон.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский. Подсудимые не признают вину. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

На сегодняшнем заседании по делу Гаджиева, Тамбиева и Ризванова суд так и не приступил к прениям, так как по желанию прокурора было вновь продлено судебное следствие, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Абдулмумина Гаджиева Арсен Шабанов.

"Заседание было коротким. Прокурор попросил допросить экспертов, и заседание отложили на следующий четверг, 8 июня, на 10.00 мск, чтобы обеспечить явку экспертов. Кроме этого ничего другого не было", - заявил он.

Прокурор не смог четко объяснить, с чем связано требование вызова в суд экспертов, проводивших третью экспертизу статей Гаджиева, сообщил сегодня Telegram-канал "Черновик". "Судьи посовещались на месте и удовлетворили ходатайство прокурора, объяснив своё решение тем, что они не хотят давать ему повод для обжалования будущего приговора", - говорится в сообщении

В карточке дела на сайте Южного окружного военного суда указано, что в заседании объявлен перерыв.

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