Коллеги Гаджиева сочли показательной реакцию махачкалинцев на пикеты

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Сегодняшние пикеты вызвали активный отклик махачкалинцев и гостей города, сообщил журналист Идрис Юсупов. За четыре года акций все, кто подходил к пикетчикам, выражали категоричную поддержку Гаджиева и уверенность, что преследованию зачастую подвергаются невиновные люди, что может быть обусловлено личным опытом взаимодействия с правоохранительными органами и судами, отметил Магомед Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. В частности, сегодня такие пикеты провели журналист "Нового дела" Идрис Юсупов и заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Журналисты считают, что Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

На месте одиночных акций в поддержку Абдулмумина Гаджиева на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова присутствовали коллеги журналиста, друзья Гаджиева. Каких-либо попыток препятствовать проведению одиночных акций не было, передал корреспондент "Кавказского узла" присутствовавший на месте.

Прохожие и водители сегодня реагировали на одиночный пикет заместитель главного редактора "Черновика" Магомеда Магомедова, который вышел в центр Махачкалы с плакатом "Свободу Абдулмумину Гаджиеву" активнее, чем на аналогичные акции неделей ранее, сообщил он корреспонденту "Кавказского узла". "Одиночный пикет прошел на максимальном интересе общественности. Очень много было сигналов с дороги. Были прохожие, были туристы, которые смотрели и спрашивали о том, кто он, что с ним стало", - рассказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист отметил, что каждый кто подходил к нему, после получения ответов выражал поддержку и ни один из прохожих на протяжении четырех лет не выступил с одобрением действий правоохранительной системы в отношении Гаджиева, отметил Магомедов. "Даже у тех, кто был незнаком с Абдулмумином Гаджиевым и его делом, есть стойкое ощущение, что правоохранительная система, суды преследуют в основном невиновных людей", - рассказал Магомедов. По словам журналиста, такое отношение людей к правоохранительной и судебной системе его удивляет, хотя он сам "не так категоричен".

По мнению журналиста, такая категоричность может быть обусловлена либо личным опытом взаимодействия человека с правоохранительной, судебной системами, либо это сформированное у человека восприятие или ощущение того, что происходит в целом в Дагестане. "У них такое ощущение формируется через СМИ, социальные сети, личные беседы, взаимодействие с органами власти", - считает Магомедов.

Журналист Идрис Юсупов, который провел одиночный пикет с требованием "Свободы для политических заключённых" также отметил, что обе одиночные акции получили высокий отклик как среди прохожих, так и среди водителей, проезжавших мимо места проведения пикетов. По оценкам журналиста, реакция на сегодняшние одиночные пикеты была выше , чем на аналогичные акции неделей ранее, так как журналист сегодня получил 3-4 реакции в минуту при длительности одиночной акции в целом 20 минут. "Люди сигналили из автомобилей, говорили слова поддержки, показывали жесты пальцами", - рассказал Юсупов.

Следующее заседание по делу Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова планируется в Ростовском окружном военном суде в четверг 1 июня, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гаджиева Арсен Шабанов. По его словам, в рамках следующего судебного заседания планируются прения сторон.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который был объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину. 18 мая было объявлено о завершении судебного следствия. Третья экспертиза, на которой настаивало обвинение, так же, как и предыдущие, не выявила в публикациях Гаджиева призывов к противозаконным действиям. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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