Правозащитники объяснили решение Интерпола по розыску Абу Умара Саситлинского

21 апреля 2023, 04:58

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Интерпол прекратил розыск дагестанского проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умар Саситлинский), сочтя аргументы российских силовиков в его деле неубедительными, но на ход связанных с его фондом уголовных дел в России это решение не повлияет, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", дагестанского проповедника Абу Умара Саситлинского (Исраила Ахмеднабиева) следствие считает организатором финансирования террористов через "благотворительные фонды" под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Сам Саситлинский, чей фонд ведет благотворительную деятельность в шести мусульманских странах, отверг свою причастность к финансированию террористов. 18 апреля стало известно, что проповедник снят с международного розыска по линии Интерпола.

С Исраилом Ахмеднабиевым следствие связывает жителей Дагестана Абдулмумина Гаджиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева, которые обвиняются в том, что собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Подсудимые не признают вину. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Исраил Ахмеднабиев, известный также как Абу Умар Саситлинский, был окончательно снят с международного розыска по линии Интерпола 12 апреля, сообщили «Кавказскому узлу» в правозащитной организации "Вайфонд".

«Ахмеднабиева подали в международный розыск в 2015 году. Окончательное решение было принято генеральным секретариатом Интерпола 12 апреля 2023 года, его больше нет в розыске», - пояснил представитель организации.

В "Вайфонде" не исключают, что Ахмеднабиев может быть внесен в розыск по запросу какой-либо другой страны, кроме России, но уже не с другим типом уведомления Интерпола.

«Мы не можем исключать, что какая-то третья страна внесла его в другие линии, такие случаи уже были в нашей практике с США. Например, синие и зеленые уведомления не подразумевают арест или экстрадицию. США, основываясь на информации России в красном уведомлении, добавляла людей в синюю или зеленую линию. Это не очень опасно, но это неприятно, к такому человеку правоохранительные органы проявляют повышенное внимание, где-то не хотят ему давать ВНЖ. Если он находится в такой линии, мы будем требовать удаления такой информации тоже», - отметил сотрудник организации.

Заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов сомневается, что решение Интерпола по розыску Ахмеднабиева как-то повлияет на судьбу осужденных или обвиняемых в России по террористическим статьям.

«Не исключаю, что адвокаты будут представлять в суды документ, обнародованный Интерполом. Суды могут приобщать его к материалам дела, а затем находить юридическое объяснение, чтобы не принимать его во внимание», - сказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, отмена розыска вряд ли повлияет на дело Адбулмумина Гаджиева, которого следствие обвиняет в поддержке Саситлинского. «Важность фигуры Саситлинского в деле Гаджиева заключается в том, что нашего коллегу фактически обвиняют, наказывают за то, что в 2012 году он взял у него интервью. Следствие считает, что этим самым Гаджиев сформировал у читателей желание спонсировать терроризм», - отметил Магомедов.

Правозащитник Олег Орлов также не ожидает, что решение Интерпола скажется на судьбе обвиняемых в связях с проповедником в России. «К сожалению, это никак не повлияет на судебные процессы в РФ, где обвиняемым вменяется в вину сотрудничество с ним или перечисление денег в его фонд. Мало ли что там решает Интерпол, в котором, по мнению российских властей, засели представители враждебных стран, это не волнует нашу судебную систему. Раз в этой системе решили, что он террорист, а все окружающие его люди поддерживают это, то все они виновны», - сказал он «Кавказскому узлу».

Решение Интерпола вместе с тем означает, что аргументы российской стороны неубедительны, добавил Орлов. «Снятие с розыска означает, что аргументы российской стороны не убедили Интерпол. Они считают, что налицо политическая мотивация в этом вопросе. На основании этого было решено, что нахождение (Ахмеднабиева) в розыске нецелесообразно и безосновательно», - отметил правозащитник.

Адвокат Абдулмумина Гаджиева Арсен Шабанов уверен, что решение Интерпола не имеет значения для процессов в России, где обвиняемым вменяется в вину сотрудничество с Саситлинским и перечисление денег в его фонд.

«На дело Гаджиева и других обвиняемых это никак не может повлиять: международный розыск, его наличие или отсутствие никак не влияет на рассмотрение дел внутри России», - сказал он «Кавказскому узлу».

Шабанов отметил, что решение Интерпола не влияет даже на дела в отношении Саситлинского. «В отношении Саситлинского в РФ возбуждено дело, оно так и останется возбужденным. Российские правоохранительные органы совершенно не волнует то, что думают в Интерполе по тому или иному делу или человеку», - заключил адвокат.

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