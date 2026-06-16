Жительница Краснодара провела пикет против строительства храма

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Одна из жительниц краснодарского микрорайона Юбилейный провела пикет с требованием не строить храм на Рождественской набережной.

Как информировал "Кавказский узел", 16 января глава Краснодара вопреки протестам жителей утвердил проект планировки Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне, где планируется построить храм. 26 апреля силовики с утра были стянуты на Рождественскую набережную, на которой местные жители протестовали против строительства храма. Визит патриарха Кирилла, который предположительно должен был заложить первый камень в основание собора, не состоялся.

15 июня одна из жительниц микрорайона Юбилейный в Краснодаре провела пикет против застройки набережной храмовым комплексом, сообщил телеграм-канал "Краснодар ЮМР".

Краснодарцы продолжают протестовать против застройки религиозным объектом общественного пространства. Жители микрорайона задаются вопросом, почему строительство храма затевают именно в плотно застроенном микрорайоне Юбилейный. Они считают, что в городе есть множество реальных проблем, которым чиновники не уделяют достаточного внимания, отметил 15 июня телеграм-канал "RusNews".

Напомним, активисты неоднократно проводили пикеты, в том числе с требованием отставки главы города. Последний пикет против строительства храма прошел 10 апреля.

29 января депутаты гордумы Краснодара утвердили решение об изъятии части сквера для строительства храма. 19 марта 99% участников общественного обсуждения высказались против осуществления религиозных обрядов на Рождественской набережной Краснодара, однако комиссия сочла мнение противников строительства храма несущественным и рекомендовала мэру предоставить разрешение на осуществление религиозных нужд на набережной.

В сентябре 2024 года жители Юбилейного микрорайона Краснодара протестовали против застройки Рождественской набережной, где согласно новому генплану города планировалось строительство храма. Они поясняли, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Активисты проводили сбор подписей под петицией к губернатору Вениамину Кондратьеву против застройки Рождественской набережной. Было собрано более 3000 подписей.

"Кавказский узел" также писал, что еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона Юбилейный. Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей.

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