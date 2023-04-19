Отменен международный розыск Абу Умара Саситлинского

19 апреля 2023, 06:59

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Проповедник из Дагестана Исраил Ахмеднабиев, известный также как Абу Умар Саситлинский, снят с международного розыска по линии Интерпола, сообщила правозащитная организация "Вайфонд".

Как писал "Кавказский узел", дагестанского проповедника Абу Умара Саситлинского (Исраила Ахмеднабиева) следствие считает организатором финансирования террористов через "благотворительные фонды" под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Сам Саситлинский в связи с другим делом о финансировании террористов отверг свою причастность к этому. Сбор средств для террористов под предлогом благотворительности был широко распространен в прошлом, но жесткий контроль за банковскими транзакциями и благотворительными фондами подорвал эту практику, заявили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Фонд Абу Умара Саситлинского "Живое сердце" работает в Нигере, Турции, Бангладеш, Палестине, Сирии и Сомали, говорится в информации на сайте этой организации.

Правозащитная организация "Вайфонд" в своем телеграм-канале сообщила 18 апреля, что получила уведомление от Комиссии по контролю файлов Интерпола о снятии Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского) с международного розыска.

Документ от Генерального секретариата Исполнительного директориата по правовым вопросам Интерпола, который публикует "Вайфонд", датирован 17 апреля. "Генеральный секретариат международной организации уголовной полиции - Интерпол настоящим подтверждает, что на сегодняшний день на мистера Ахмеднабиева Исраила, рожденного 13 сентября 1980 года, не распространяется уведомление Интерпола о розыске", - говорится в документе. При этом адресован он "Всем, кого это касается".

По состоянию на 04.00 мск сегодня, 19 апреля в базе розыска на сайте Интерпола не обнаружены сведения о розыске Ахмеднабиева. В открытой части базы (Red notices - Красные уведомления) имеются сведения о 3217 людях, которые разыскиваются по запросу России.

Напомним, что с Исраилом Ахмеднабиевым (Абу Умаром Саситлинским) следствие связывает жителей Дагестана Абдулмумина Гаджиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева, которые обвиняются в том, что собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Подсудимые не признают вину. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" ""Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

На заседании суда 11 декабря 2022 года по делу Гаджиева, Ризванова и Тамбиева были оглашены показания Ахмеднабиева, который отверг обвинения в участии в террористических организациях. Он сообщил, что занимается исключительно благотворительной деятельностью, и за семь лет удалось построить 8500 колодцев, 77 школ и 210 мечетей. Учредителем всех аффилированных с ним фондов, с его слов, был он сам, а в его фонд «Живое сердце» (бывший фонд «Мухаджирун») поступали деньги в том числе от главы Ингушетии Юнус-Бек Евкурова и других известных людей.

В телеграм-канале Ахмеднабиева (более 15 тысяч подписчиков) последняя публикация сделана 18 апреля, в ней указаны данные банковской карты Сбербанка, куда можно переводить деньги "для поддержки сирот и малоимущих", и видео с комментариями Абу Умара Саситлинского по поводу многоженства. Информации о снятии с розыска по данным на 04.00 мск 19 апреля нет.

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