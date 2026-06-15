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07:56, 15 июня 2026

Видео с отверстием в полу махачкалинской маршрутки вызвало критику в адрес контролирующих органов

Скриншот публикации https://www.instagram.com/golos.dagestana/reel/DZkZaeds1C6/ (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пассажир опубликовал в соцсети видео с отверстием в полу одной из маршруток Махачкалы. Местные жители, комментируя это ролик, подвергли критике работу органов контроля и надзора за техническим состоянием общественного транспорта.

Как информировал "Кавказский узел", махачкалаинцы неоднократно жаловались на проблему с городским общественным транспортом. Они указывали, что салоны автобусов-маршруток и автобусов постоянно переполненные, что водители не соблюдают график движения и часто проезжают мимо остановок.

Пассажир одной из махачкалинских маршруток снял на видео ее состояние. В частности, на кадрах показано отверстие в полу диаметром около десяти сантиметров. Сиденья в салоне маршрутки изношены.

Это видео 15 июня было опубликовано в Instagram*-паблике golos.dagestana, на который подписаны около 1,1 млн пользователей. На 07.55 мск 15 июня этот пост набрал 295 отметок "Нравится" и 79 комментариев.

Некоторые комментаторы указали на плохую работу органов контроля и надзора. "Техосмотр как проходит?" – поинтересовался nariman04021989. "Чем видео снимать и сюда закидывать, лучше в службы писать, они проведут проверку", – отметил amirgamzaev_221.

"Можно ездить, пока не образуется отверстие, куда человек свободно может провалиться", – сыронизировал abbas_alievich_.

Другая часть комментаторов отметила, что цены на проезд в маршрутках растут, а качество пассажирских перевозок не улучшается. "Главное, цены поднимают, а мы молчим", – написал osman631527. "Зато поднятие цен они объясняют тем, что подорожало техобслуживание", – подчеркнула rayana.natalia.

Еще одна часть пользователей встала на сторону водителя. "Разве вина водителя? Это сделали пассажиры", – считает dina_magomedova1968. "Кто-то, видимо, ногой пробил", – предположил пользователь _globus777.

"Жалко таких водителей мне, если честно. Думаю, если бы у него была возможность, купил бы новую машину и чуть посвежее. Они тоже миллионы не зарабатывают на маршрутке – и в жару, и в пробках нелегко им тоже", – написала _asya_y.

"Согласна. Тяжелая работа у них. Но данные маршрутки – это собственность транспортных компаний", – ответила ей aishar_art.

"Эти машины на 70-80% в аренде", – написал пользователь beaaaaassssss05.

На 07.55 мск 15 июня на сайте администрации Махачкалы нет комментариев относительно критики горожан в соцсети в адрес органов, контролирующих пассажирские перевозки. 

Напомним, на проблемы в сфере общественного транспорта Махачкалы ранее неоднократно указывали и сами перевозчики. Так, 1 ноября 2021 года водители маршруток в Махачкале объявили забастовку, потребовав снизить ежедневный план по выручке и вернуть прежнюю стоимость проезда для пассажиров.

Руководство компании приняло решение отстранить от работы бастующих, а махачкалинцы поддержали в соцсети акцию маршрутчиков. Однако забастовка не имела успеха, протестующим не удалось добиться снижения плана по выручке и возврата прежней стоимости проезда для пассажиров.

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Автор: "Кавказский узел"

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